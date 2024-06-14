«الأزوري» يفتتح حملة الدفاع عن لقب أوروبا بمواجهة ألبانية



برلين (د ب أ)

يفتتح منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقب كأس أمم أوروبا لكرة القدم باختبار سهل على الورق، حينما يلاقي نظيره الألباني غداً السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية للبطولة القارية. ويطمح منتخب الأزوري للذهاب إلى أبعد مدى في رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه قبل ثلاثة أعوام عند مشاركته في النسخة السابعة عشرة من البطولة يورو 2024.

ويخوض منتخب إيطاليا اختبارات صعبة في مشاركته الحادية عشرة ببطولات اليورو، حيث سيبدأ مشواره في المجموعة الثانية بمواجهة ألبانيا غداً السبت، ثم يلاقي إسبانيا بعدها بخمسة أيام، ويختتم الدور الأول بمواجهة كرواتيا ثالث كأس العالم في يوم 24 يونيو.

ورغم كونه حامل اللقب، وأحد أبرز المرشحين للتتويج في ألمانيا، فالمنتخب الإيطالي عاش حالة من الارتباك الفني بعد رحيل مديره الفني روبرتو مانشيني الذي انتقل لتدريب منتخب السعودية في أغسطس 2023 ليحل مكانه لوتشيانو سباليتي الذي رحل سريعاً، بعد قيادته فريق نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي في العام الماضي.

وتأهل منتخب إيطاليا للنهائيات بشق الأنفس، حيث حل وصيفاً للمجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن أوكرانيا صاحب المركز الثالث، بينما اعتلى منتخب إنجلترا قمة المجموعة برصيد 20 نقطة في مجموعة ضمت أيضاً مقدونيا الشمالية ومالطا.

ويرتكز منتخب إيطاليا على عدد من الدعائم، مثل حارس مرماه وقائده جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي خاض أكثر عدد من المباريات بين الجيل الحالي، بواقع 61 مباراة دولية، وكذلك نيكولو باريلا وماتيو دارميان وأليساندرو باستوني وفيدريكو دي ماركو وفراتيسي نجوم إنتر ميلان، وجورجينو لاعب وسط أرسنال الإنجليزي، وثنائي يوفنتوس فيدريكو كييزا ومانويل لوكاتيللي، إضافة إلى شيرو إيمومبيلي مهاجم لاتسيو وهداف الجيل الحالي بتسجيله 17 هدفاً في 57 مباراة دولية.

ويأمل منتخب ألبانيا في تحقيق ثاني انتصاراته في كأس أمم أوروبا، في ثاني مشاركة له في البطولة القارية، وفي يورو 2016، ظهر منتخب ألبانيا لأول مرة في بطولة كبرى، وسجل هدفه الأول، وحقق فوزه الأول أمام رومانيا يوم 19 يونيو.2016 ولم يتمكن منتخب ألبانيا من التأهل لكأس العالم من قبل، وتعد أبرز إنجازاته الكروية هو الفوز بكأس البلقان في 1946 وبطولة مالطا روثمانز الدولية.

ويقود المنتخب الألباني، التي تبلغ قيمته التسويقية 123 مليون يورو، المدرب البرازيلي سيلفينيو، الذي سيسعى لقيادة المنتخب الألباني لتحقيق نتائج جيدة في البطولة والذهاب لأبعد دور ممكن. ويملك سيليفينو العديد من اللاعبين المميزين الذين سيعوّل عليهم في تحقيق المفاجآت في البطولة الأوروبية، يأتي في مقدمتهم أرماندو بروخا، أغلى لاعب في المنتخب الألباني، حيث تبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، والحارس وتوماس ستراكوشا وكريستيان أصلاني وإرنست موكي وبيرات دجيمسيتي، قائد الفريق الحالي.