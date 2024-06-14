3 سباقات في يوم واحد.. كأس الوثبة يزور وارسو وباث وليفورنو



أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، ومضمار باث في ضواحي لندن بالمملكة المتحدة، ومضمار ليفورنو في ضواحي روما بإيطاليا السبت، 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز، المخصص للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة السادسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتشجيع ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.

وخصص سباق كأس الوثبة في وارسو للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على الجوائز المالية البالغة 5 آلاف يورو، بمشاركة 8 خيول، تتصدرها المهرة «لاس دو فاوست» لمربط العين العائد للشيخ حامد بن خادم بن بطي آل حامد، بإشراف ام كاسبرزيك، وقيادة أس ابييف، وتمكنت ابنة «أف البراق» من الفوز بسباقها الوحيد.

وينافس على اللقب المهر «الثاقب» لسعد المخيني بهوان، بإشراف سي فرايسل، وقيادة دي سابتيكوف الذي حل سادساً عن «لاس دو فوست» قبل أن يفوز بسباقه التالي، إلى جانب المهرة «البلقاء» لطالب عبد الله المنذري، بإشراف تي ام بوركويسكي الفائزة بسباقها الوحيد بفارق 7 أطوال.

وتتنافس 8 خيول عربية أصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تصنيف (صفر إلى 60) في سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2600 متر، على الجوائز المالية البالغة 6 آلاف جنيه إسترليني بمضمار باث بضواحي لندن.

وينافس على اللقب «ستورم تروبر» لمالكه الكساندر بويز، بإشراف ميشيل هنت وقيادة شارلي برايس، و«الحطاب» لجاي كيلواي بي بيتر همرسلاي، وقيادة لويس ساندرس، و«فيكتوريا» للمالك والمدرب جيمس اوين وقيادة الفارسة تيجان بادجت.

وعلى صعيد آخر، يستضيف مضمار ليفورنو بضواحي إيطاليا، فعاليات سباق كأس الوثبة ستاليونز ـ صمر إن ليجورن لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 6050 يورو، والمخصص للمهرات والأمهار العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط.

ويجتذب السباق 8 خيول أبرزها المهرة «فرح داجوبيو» لكوجليمو سانتيني جاجولي، بإشراف كاميليا تراباسي، وقيادة ماريو سانا، والمهر «فورور» لكلوديا كابريليا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة اليسيو ساتا، و«اورلاندو جو» لجايديت اورلاندو، بإشراف ستيفانو ميتيني، وقيادة ساندرو جيسا.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.