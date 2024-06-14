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الرياضة

الجزيرة ومليحة يشاركان في «عربية اليد»

الجزيرة ومليحة يشاركان في «عربية اليد»
14 يونيو 2024 16:00


رضا سليم (دبي)
كشف ناصر الحمادي، أمين عام اتحاد اليد، عن عودة فريق الوحدة للمشاركة في بطولة الدوري للرجال في الموسم المقبل، وقال: :«نادي الوحدة قرر المشاركة في دوري اليد في الموسم المقبل، ولن تكون له مشاركات في بقية مسابقات الرجال، حيث اختار فقط الدوري ستكون بمثابة العودة له إلى ملاعب اليد، ليرتفع العدد إلى 9 أندية في الموسم المقبل».
كان الوحدة قد شارك في مسابقات الرجال من موسم 2018-2019 حتى نهاية موسم 2020-2021، وبعدها قرر عدم المشاركة، بداية من موسم 2021-2022 وهو الموسم الذي تقلصت فيه فرق اليد من 11 إلى 8 أندية بعد اعتذار الظفرة وبني ياس أيضاً، بالإضافة إلى أن الوحدة يشارك في المراحل السنية للعبة.
وأكد الحمادي أن الموسم المقبل سينطلق في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل بكأس الإمارات، ويستمر لمدة شهر، وبعدها سيبدأ الدوري، وسيشارك الجزيرة ومليحة في البطولة العربية بالكويت، خلال الفترة من 14 إلى 25 سبتمبر المقبل، وهي البطولة التي تسبق انطلاق المسابقات المحلية.
ونوه بأن جميع مسابقات الموسم الماضي قائمة في الموسم الجديد دون تغيير، وسيقام كأس السوبر المحلي خلال فترة كأس الإمارات، وهناك ترتيبات مع الاتحاد البحريني لكرة اليد فيما يخص كأس السوبر الإماراتي البحريني، كما تقام أيضاً كأس السوبر الإماراتي السعودي، مشيراً إلى أن التوقف سيتوقف، خلال فترة كأس العالم للرجال في يناير المقبل، وستكون هذه الفترة مخصصة لإقامة كأس الاتحاد، فيما ستكون البطولة الأخيرة في الموسم كأس رئيس الدولة.

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