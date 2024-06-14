الجمعة 14 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مليار دولار لألمانيا من بطولة أمم أوروبا

مليار دولار لألمانيا من بطولة أمم أوروبا
14 يونيو 2024 18:00

 
برلين (رويترز)
توقع معهد إيفو الألماني للأبحاث الاقتصادية أن تضخ بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم نحو مليار يورو (1.07 مليار دولار) في اقتصاد ألمانيا التي تستضيف البطولة التي تنطلق اليوم بفضل السياح الذين يزورونها لحضور المباريات.
وقال المعهد، وهو الأبرز في الأبحاث الاقتصادية في البلاد، إن هذا يعادل حوالي 0.1 بالمئة من الناتج الاقتصادي في الربع الثاني من العام، مع توقع أن يكون قطاعا الضيافة ومبيعات التجزئة للمواد الغذائية في ألمانيا أكبر المستفيدين من البطولة.
لكن جيروم وولف الباحث في معهد إيفو قال: «ومع ذلك، هذا التأثير قصير الأجل، لذا فمن المرجح أن ينخفض تصدير الخدمات بسبب مغادرة السياح مرة أخرى بعد انتهاء بطولة أوروبا في الربع الثالث، وستبقى على حالها في المجمل».
ووفقاً لحسابات المعهد، التي تستند إلى بيانات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها ألمانيا عام 2006، من المتوقع أن يزور أكثر من 600 ألف سائح إضافي، وأن تشهد الفنادق 1.5 مليون إقامة إضافية لليلة واحدة خلال البطولة.
وتتوقع وزارة الاقتصاد الألمانية أيضاً انتعاشاً مؤقتاً في القطاعات التي تتعامل مع الجمهور بعد ضعف في مبيعات التجزئة هذا العام، لكن ليس بنفس القدر الذي شهدته خلال كأس العالم 2006.
ويتفق الخبراء على أن التأثير الإجمالي لبطولة أوروبا 2024 على اقتصاد ألمانيا، وهو الأكبر في القارة، يعتمد أيضا على أداء المنتخب الألماني فيها، ويفتتح المنتخب الألماني البطولة بمواجهة اسكتلندا في وقت لاحق من اليوم الجمعة. 

أخبار ذات صلة
يحضر مباراة سويسرا.. شولتس: «يورو تحتفل بالتضامن والألوان»
بالصور.. الجماهير الاسكتلندية تسيطر على الساحة المركزية في ميونخ
بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»
تابع التغطية كاملة
كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
آخر الأخبار
يحضر مباراة سويسرا.. شولتس: «يورو تحتفل بالتضامن والألوان»
الرياضة
يحضر مباراة سويسرا.. شولتس: «يورو تحتفل بالتضامن والألوان»
اليوم 18:50
مكتبة محمد بن راشد
التعليم والمعرفة
مكتبة محمد بن راشد.. إنجازات استثنائية في الذكرى الثانية لافتتاحها
اليوم 18:39
بالصور.. الجماهير الاسكتلندية تسيطر على الساحة المركزية في ميونخ
الرياضة
بالصور.. الجماهير الاسكتلندية تسيطر على الساحة المركزية في ميونخ
اليوم 18:38
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بارتفاع درجات الحرارة غدا
اليوم 18:31
رونالدو: أشعر بالوخز في معدتي إذن نحن مستعدون
الرياضة
رونالدو: أشعر بالوخز في معدتي إذن نحن مستعدون
اليوم 18:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©