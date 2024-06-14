فيليب لام: هذا ما أتمناه عندما تتدحرج الكرة اليوم !!

دوسلدورف (د ب أ)

أكد فيليب لام، مدير بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، أن فوز المنتخب الألماني في المباراة الافتتاحية للمسابقة أمام اسكتلندا اليوم الجمعة، يعد «مهماً للغاية» من أجل تحقيق النشوة في البلاد.

وصرح لام، الذي توج بكأس العالم عام 2014 مع منتخب ألمانيا، لمحطة «دويتشلاندفونك» الإذاعية «عندما تنظر إلى الأمر: في البطولات الثلاث الكبرى الأخيرة التي شارك فيها الفريق، خسرنا دائماً المباراة الافتتاحية، وخرجنا من دور المجموعات مرتين، ووصلنا لدور الـ16 مرة واحدة».

أوضح لام «في البطولة القارية التي تستضيفها ملاعبك، تعتبر المباراة الافتتاحية بالطبع أكثر أهمية لأنها يمكن أن تثير الحماس والنشوة إذا قدم المنتخب الوطني أداء جيداً».

وأضاف، «هذا ما أتمناه عندما تتدحرج الكرة، أن يكون هناك هذا الحماس في بلادنا، وأن نشعر مرة أخرى بنوع من التماسك في مجتمعنا». وفي الوقت نفسه، صرح مارك لينز، المدير الإداري للدوري الألماني لكرة القدم، بأن «بطولة أمم أوروبا تبدو فرصة رائعة لكرة القدم وللبلد بأكمله. باعتبارنا رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، نحن متحدون خلف منتخبنا الوطني».

وأضاف لينز: «مع انتهاء موسم مثير في الدوري الألماني، نأمل أن نبدأ بداية رائعة لكأس الأمم الأوروبية، ونستمتع بأسابيع سعيدة مليئة بنشوة كرة القدم الألمانية، وسيساهم فريقنا في ذلك. كمشجعين ومديرين للدوري الألماني لكرة القدم، نتمنى أن نحظى ببطولة ناجحة ورائعة».