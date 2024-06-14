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الرياضة

1000 طالب يستعدون لخوض برنامج أدنوك ياس في المدارس

1000 طالب يستعدون لخوض برنامج أدنوك ياس في المدارس
14 يونيو 2024 17:25


أبوظبي (الاتحاد)
يستعد برنامج ياس في المدارس لاستقبال الطلاب من جميع أنحاء الدولة للمشاركة في النهائيات الوطنية بمشاركة أكثر من 1000 طالب على مدار خمسة أيام، في النسخة 14 من النهائيات الوطنية لبرنامج ياس في المدارس المقدمة من أدنوك الأكبر على الإطلاق حتى الآن.
تستعد حلبة مرسى ياس للترحيب بالطلاب في الحدث الذي يتضمن مسابقات مكثفة، حيث يستعرضون نتائج العمل الدؤوب الذي بذلوه على مدار عدة أشهر، ضمن أربع فئات، التي تتضمن مسابقة الفورمولا 1 في المدارس، وفورمولا إثارة، وإثارة جو وسباق 4×4 في المدارس.
ومن خلال التركيز على النهج المتكامل للتعليم، فسيمنح الحدث فرصة للطلاب لبناء فرق السباق بكامل تفاصيلها، ليضمن لهم فهماً شاملاً لبناء العلامة التجارية. وابتداءً من مهندسي المنتجات، وصولاً إلى المديرين التنفيذيين للتسويق، سيتوجه أكثر من 300 فريق من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أبوظبي لعرض الإبداع والابتكار الأكاديمي.
وقد تم إطلاق إثارة جو، المسابقة المخصصة للطلاب الذين تبلغ أعمارهم 13 عاماً أو أقل، في وقت سابق من هذا العام، حيث تمثل الفعالية الأحدث ضمن برنامج أدنوك ياس في المدارس، وهي نسخة للمبتدئين من مسابقة «فورمولا إثارة» تقوم على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وبهدف تشجيع الطلاب الصغار على تحفيز فضولهم خارج الفصل الدراسي، يمكن للمشاركين في إثارة جو بناء وتصميم سياراتهم الصغيرة وفريقهم باستخدام الأدوات في المنزل للحصول على فرصة للمنافسة في النهائيات يومي 22 و23 يونيو.

 

 


 

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