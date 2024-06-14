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الرياضة

رونالدو: أشعر بالوخز في معدتي إذن نحن مستعدون

رونالدو: أشعر بالوخز في معدتي إذن نحن مستعدون
14 يونيو 2024 18:30

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    برلين (د ب أ)
    شدد كريستيانو رونالدو، لاعب المنتخب البرتغالي لكرة القدم، على جاهزيته لخوض غمار بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، التي تفتتح منافساتها اليوم في ألمانيا، للمرة السادسة في مسيرته.

    قال رونالدو فور وصول المنتخب البرتغالي لمقر إقامته في مارينفلد: «أعددت نفسي لهذه البطولة. لدينا خمسة أيام قبل أن نخوض مباراتنا الأولى ويجب أن تكون بدايتنا جيدة».
    ويبدأ منتخب البرتغال، الفائز بيورو 2016، البطولة يوم الثلاثاء حينما يواجه المنتخب التشيكي ثم يلتقي بعدها بالمنتخب التركي ثم منتخب جورجيا، الوافد الجديد على البطولة، في المجموعة السادسة.
    وأضاف رونالدو:«دائماً ما تشعر بالوخز في معدتك، خاصة في اليوم الذي يسبق المباراة أو في يوم إقامتها. سعيد لأنني أشعر بهذا، عندما لا أشعر به، سيكون من الأفضل أن استسلم وأتوقف. نحن مستعدون».
    وأعرب رونالدو عن إعجابه باستقبال الجماهير للفريق فور وصولهم لألمانيا للمشاركة في يورو 2024 وقال:«إنه أمر رائع، يبدو وكأننا في البرتغال. كان استقبالاً جميلاً، منذ وصولنا للمطار حتى المجيء إلى هنا، كل الطرق كانت ممتلئة بالجماهير البرتغالية».
    ووفقاً للشرطة، ما يقرب من 6000 مشجع رحبوا بالفريق، بالإضافة إلى أن الحافلة التي أوصلت الفريق من مطار مونستر / أوسنابروك للفندق رافقها موكب مكون من 400 دراجة نارية.
    وقال روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي:«مذهل. في اللغة البرتغالية التي أعرفها لا توجد كلمة توصف هذا الاستقبال. كان الوصول للمطار مليئاً بالشغف والألوان البرتغالية. الآن، في الفندق، الأمر أكثر تميزاً».
    ولكن، وفقاً للشرطة، تم احتجاز اثنين من المشجعين بعدما حاولا دخول مقر إقامة الفريق في المساء. وذكرت التقارير يجري الآن استجوابهما بشأن تهمة التعدي على ممتلكات الغير. 

     

 

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