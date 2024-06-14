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بالصور.. الجماهير الاسكتلندية تسيطر على الساحة المركزية في ميونخ

بالصور.. الجماهير الاسكتلندية تسيطر على الساحة المركزية في ميونخ
14 يونيو 2024 18:38
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    برلين (د ب أ)
    شهدت ساحة مارينبلاتز المركزية بمدينة ميونخ الألمانية تجمعاً ضخماً للجماهير الاسكتلندية، قبل لقاء منتخب بلادها مع نظيره الألماني في وقت لاحق اليوم الجمعة في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم في ألمانيا.
    واحتشد آلاف من المشجعين الاسكتلنديين في الساحة للاحتفال قبل المباراة، وقامت فرقة الغليون الاسكتلندية بتقديم عرض فني، كما انتشر مزمار القربة في جميع أنحاء الساحة.
    ولا تعد ساحة مارينبلاتز موقعاً مركزياً للغاية في مدينة ميونخ فحسب، بل هي أيضاً المحطة الرئيسة لمترو الأنفاق المتجه إلى ملعب ميونخ، الذي يستضيف اللقاء الافتتاحي للمسابقة القارية.

 

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