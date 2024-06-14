يحضر مباراة سويسرا.. شولتس: «يورو تحتفل بالتضامن والألوان»



برلين (د ب أ)

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، إن المستشار الألماني أولاف شولتس، يأمل أن تكون بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا، ناجحة ومتنوعة.

وقال فولفجانج بوشنر نائب المتحدث الرسمي باسم الحكومة في برلين: المستشار يتطلع لرؤية بحر من الأعلام مختلفة الألوان. ومن وجهة نظره، كلما زادت الألوان كلما كان هذا أفضل.

وأضاف: «بالإضافة لألوان العلم الألماني (الأسود والأحمر والذهبي) يتطلع أيضا لرؤية المزيد من الألوان والأعلام للفرق المشاركة في البطولة». وقال بوشنر إن ألمانيا رحبت بحرارة بأوروبا وكل جماهير كرة القدم وتأمل أيضا في أن تكون البطولة بمثابة «احتفال بالتضامن».

ووفقا للمتحدث الرسمي سيشجع شولتس الفريق الألماني ومدربه يوليان ناجلسمان، في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الاسكتلندي، ويخطط للتواجد في الاستاد خلال مباراة الفريق الأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب السويسري المقرر إقامتها 23 يونيو الجاري، والتي تقام في فرانكفورت.