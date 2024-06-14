عجمان يجدد عقدي صالح وسعود سعيد

رضا سليم (دبي)

جددت إدارة نادي عجمان عقد عبدالله صالح مدافع الفريق لمدة موسم آخر، كما جددت عقد الظهير الأيسر سعود سعيد بنفس المدة، ضمن صفقات المواطنين حيث تسعى إدارة البرتقالي لحسم كافة الصفقات قبل بدء معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد بعدما نجحت في إعادة الصربي جوران لقيادة الفريق مرة أخرى بعد رحل الموسم الماضي، وتعاقدت مع لاعب الوسط المغربي أيمن الحسوني ليكون بديلا للبرازيلي رافائيل دودو الذي انتهى عقده مع النادي، وجددت عقد المدافع الصربي ميلوش بالإضافة إلى ضم البرازيلي فيكتور هنريكي لاعب الظفرة في فئة المقيم.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة البرتقالي عن صفقات جديدة خلال الأيام المقبلة خاصة أن الإدارة الفنية بقيادة جوران تفاضل بين هيكل الشيخاوي المستمر عقده مع النادي والبحريني علي مدن الذي انتهى عقده، وسبق أن جددت إدارة النادي عقد المهاجم المغربي وليد أزارو هداف الفريق حتى 2026.