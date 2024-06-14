«اليورو العجوز».. هنا تجتمع «النخبة».. هنا يتنافس النجوم

معتز الشامي (ميونيخ)

ما أن تطأ قدمك مدينة ميونيخ الألمانية التي احتضنت أمس افتتاح بطولة كأس أمم أوروبا «يورو2024»، في ملعب المدينة الشهير «إليانز أرينا» التابع لنادي بايرن ميونيخ، حتى يمكنك أن تشعر بالاهتمام الكبير بالحدث، الذي غطى على كل مظاهر الحياة العادية في ألمانيا، لاسيما في أماكن تجمعات الجماهير في المحال الشهيرة وفي منطقة وسط المدينة المعروفة باسم «مارين بلاتز» الأشهر في ألمانيا عموماً، وميونيخ بشكل خاص.

هنا ترسم القارة العجوز لوحة اليورو بكل الألوان مع نخبة النجوم والجماهير، هكذا دخل اليوم كل بيت وكل مكان، لا صوت يعلو فوق كأس الأمم الأوروبية في نسختها الـ 17 التي تستضيفها ألمانيا.

وتم اختيار 10 مدن في ألمانيا لإقامة مباريات اليورو على ملاعبها، وهي ميونيخ، برلين، كولن، دورتموند، دوسلدورف، فرانكفورت، جيلزنكيرشن، هامبورج، لايبزيج، وشتوتجارت.

وتبحث ألمانيا عن الفوز باللقب الرابع في تاريخها بعد تتويجها بـ3 ألقاب أعوام 1972 - 1980 - 1996، ومنذ نسخة 1996 ما زالت الماكينات تبحث عن منصة تتويج اليورو. وهو ما يحمس جماهير منتخب ألمانيا بصورة كبيرة، التي تحتشد لدعم منتخبها خلال مسيرته بالبطولة، تحت قيادة المدرب الشاب ناجيلسمان، كما تجملت مدن ألمانيا لتقديم نسخة استثنائية من بطولة اليورو بالفعل، خاصة ملعب اليانز أرينا، الذي شهد جهوداً كبيرة لتحضيره لمباراة الافتتاح أمس، التي خطفت الأنظار للبلد المستضيف أمام أسكتلندا.

غير أن أبرز المظاهر التي سيطرت على مشهد يوم الافتتاح أمس، كان الحضور اللافت لجماهير أسكتلندا في قلب مدينة ميونيخ «مارين بلاتز»، والتي احتشدت بكثافة وظلت تتغنى بمنتخبها وبلدها منذ الصباح الباكر، فضلاً عن تكرارها لذلك في اليومين الماضيين.

وارتدت جماهير أسكتلندا الزي الوطني الخاص بها، كما شكلت حضوراً لافتاً في الساحة الشهيرة، وشدد مارك توميسون، مشجع لمنتخب أسكتلندا، على أهمية تلك المشاركة لكل جماهير أسكتلندا، ولفت إلى أن الهدف هو تقديم بطولة مميزة والمنافسة على التأهل من المجموعة، لذلك احتشدت الجماهير وجاءت خلف منتخبها بصورة كبيرة، ما صنع حدثاً في حد ذاته، على حد وصفه.

فيما أكد تريفور، أحد مشجعي ألمانيا، أن منتخب بلاده قادر على التتويج باللقب، وهو يستطيع تحقيق ذلك في ظل الحضور الكبير للجماهير الألمانية في كل الملاعب خلف «الماكينات»، على أمل الفوز والظفر باللقب الغائب منذ عام 1996.

وكان لافتاً في مشهد احتشاد جماهير أسكتلندا مع جماهير ألمانيا في وسط مدينة ميونيخ، هو تمسك كل الجماهير بإظهار البعد الحضاري والتراثي والثقافي الخاص بها، كعادة البطولات القارية ذات العيار الثقيل مثل أمم أوروبا، فيما لم تغب التقليعات الجديدة الخاصة بمظاهر الملابس والألوان المميزة لأعلام المنتخبات المشاركة في البطولة.



أزمة بسبب التذاكر والأسعار تخطت الـ 1500 يورو

شهدت منطقة وسط مدينة ميونيخ ظهوراً لافتاً للباحثين عن شراء التذاكر، لاسيما من جماهير منتخب أسكتلندا لحضور مباراة الافتتاح التي أقيمت أمس لبطولة يورو 2024.

وأدى نفاد جميع التذاكر قبل وقت طويل، إلى أزمة في البحث عن مقعد في ملعب إليانز أرينا، للدرجة التي دفعت بعض الجماهير لأن ترفع لافتات عليها شعار «نبحث عن تذاكر للمباراة»، على مسمع ومرأى من الجميع، وهو ما أدى لازدهار السوق السوداء لبيع وتجارة التذاكر والتي انتشر ممثلوها في مختلف الشوارع المؤدية أو القريبة من وسط مدينة ميونيخ، لعرض بيع التذاكر ولكن بقيمة تصل إلى 5 أضعاف سعرها بحسب كل درجة.

وبدأت أسعار السوق السوداء من 800 يورو لتذاكر الدرجة الثالثة التي كان سعرها الأصلي أقل من 150 يورو، بينما يرتفع المبلغ إلى 1500 يورو في بعض المناطق الأخرى، كما أكد ستيفي نيلسون مشجع أسكتلندي أكد أنه قام بشراء تذكرتين من السوق السوداء بسعرين مختلفين، ولكنه الخيار الوحيد الذي كان أمامه.



افتتاح المركز الإعلامي

افتتحت اللجنة المنظمة المركز الإعلامي في ملعب إليانز أرينا بشكل رسمي أمس الأول، قبل يوم واحد من مباراة ألمانيا وأسكتلندا، وقد شهد المركز توافد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلامي.



متطوعتان فوق الـ60

حشدت اللجنة المنظمة ليورو 2024 ما يزيد على 200 متطوع في مدينة ميونيخ فقط بخلاف ما يتخطى الـ 1000 متطوع بأروقة ملاعب البطولة التي تستضيفها ألمانيا حتى 14 يوليو المقبل.

ولكن كان من اللافت وجود متطوعتين من كبار السن، تخطيتا أكثر من 60 عاماً، وهما الصديقتان جوليان وفيفر اللتان التقتهما «الاتحاد» للحديث عن كواليس التطوع في البطولة، حيث أكدت فيفر أنها سعيدة بالمشاركة، حيث قررت هي وصديقتها جوليان تقديم طلب للتطوع مع منظمي البطولة، وعن السبب في ذلك قالت: «هي بطولة مهمة لكل ألمانيا، كما أننا أردنا مساعدة ضيوفنا من مختلف أوروبا، لأننا نتحدث لغة إنجليزية بشكل جيد، إلى جانب الألمانية، لذلك أردنا تقديم العون، ونحن سعيدتان للغاية بأن نواجه كل هذا الحشد من الجماهير ونرد على الاستفسارات ونعطيهم المعلومات اللازمة».

أما جوليان، فأكدت أنها تشعر بسعادة كبيرة للعمل بشكل تطوعي في أروقة البطولة، وهو أمر جيد بالنسبة لها بالتأكيد، ولفتت إلى أن البطولة هذه المرة تشهد حضوراً مكثفاً ربما يفوق النسخة الماضية، في ظل الاهتمام الكبير بإنجاح الحدث، كما أشادت بالحضور الجماهيري والالتزام الذي أبدته الجماهير التي وصلت قبل انطلاق الحدث حتى الآن.