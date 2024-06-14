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افتتاح قصير لـ«يورو 2024» بـ «نار» وتكريم بيكنباور

افتتاح قصير لـ«يورو 2024» بـ «نار» وتكريم بيكنباور
14 يونيو 2024 23:36


ميونخ (د ب أ)
انطلقت منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» اليوم الجمعة بحفل افتتاحي قصير وبسيط، وشهد حفل الافتتاح تكريم أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين المنتخب الألماني ونظيره الاسكتلندي.
وأدى الراقصون الذي ارتدوا ألوان الـ24 منتخبا المشاركين في البطولة الأغنية الرسمية «نار» التي قام بغنائها المطرب ليوني أمام ملعب ممتليء بـ66 ألف متفرج، كان في مقدمتهم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.
في النهاية، حملت هايدي، أرملة بيكنباور، الكأس التي سيتم منحها للفريق الفائز في المباراة النهائية يوم 14 يوليو، إلى ملعب ميونخ، ثم وجهت قبلة إلى السماء.
وفاز بيكنباور، الذي توفي في يناير عن عمر 78 عاما، بيورو 1972 وكأس العالم 1974 كلاعب، كما فاز بكأس العالم 1990 كمدرب.
وقال فيليب لام، مدير البطولة، والذي كان قائدا للمنتخب الألماني الذي توج بلقب بطولة كأس العالم 2014، لشبكة «زد.دي.إف» إن اليورو «تجمع الناس سويا». وقال إن الناس بحاجة «للمزيد من المرح والفرح والتفاؤل» وسط «التحديات والحروب في العالم.. ويجب علينا أن نتجمع سويا ونحتفل. أتطلع للأسابيع المقبلة».

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