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الرياضة

حقيبة ظهر مشبوهة تثير الذعر في «يورو 2024»

حقيبة ظهر مشبوهة تثير الذعر في «يورو 2024»
14 يونيو 2024 23:43

  • برلين (د ب أ)
    أغلقت أجزاء من منطقة المشجعين ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» في برلين، لفترة اليوم الجمعة، بسبب حقيبة ظهر مشبوهة. وذكرت الشرطة أن الحادثة وقعت في منطقة المشجعين في البرلمان الألماني، الرايخستاج، حيث تم القبض على مالك حقيبة الظهر المشتبه به وفحصه.
    وتم تمشيط المنطقة القريبة من الحقيبة المشبوهة وتطويقها. وذكرت الشرطة أنها لم تجد شيئا وتم فتح المنطقة للجماهير مرة أخرى.
    ووجهت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية، شكرها لشرطة برلين على تحركهم السريع، في إطار العملية الأمنية الكبيرة التي تقوم بها الشرطة الألمانية لتأمين البطولة التي تستمر لمدة شهر.

 

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