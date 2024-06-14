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الرياضة

«يورو» لحظة بلحظة.. الهدف الخامس لألمانيا في شباك أسكتنلدا

«يورو» لحظة بلحظة.. الهدف الخامس لألمانيا في شباك أسكتنلدا
14 يونيو 2024 23:56

ميونيخ (د ب أ)
افتتح فلوريان فيرتز، لاعب المنتخب الألماني، أهداف بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، وتمكن فيرتز من تسجيل هدف التقدم للمنتخب الألماني في مرمى المنتخب الأسكتلندي في الدقيقة العاشرة عندما تسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء، وسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بيد الحارس أنجوس جون قبل أن تصطدم بالقائم الأيمن وتعانق الشباك. 

 

وعزز جمال موسيالا تقدم منتخب ألمانيا بالهدف الثاني في الدقيقة 19، لتشهد مباراة الافتتاح تسجيل رقم قياسي، حيث أصبح منتخب ألمانيا أول فريق على الإطلاق في تاريخ البطولة يسجل له لاعبان بعمر 21 عاماً في مباراة واحدة بالبطولة.
وسجل المنتخب الألماني الهدف الثالث من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بثلاثية ألمانية في شباك أسكتلندا.
وتعرض رايان بورتيوس، لاعب أسكتلندا للطرد، بنهاية الشوط الأول ضد ألمانيا، هو أول لاعب يُطْرَد في أول ظهور له في بطولة أوروبا منذ النمساوي ألكسندر دراجوفيتش في 2016 أمام المجر.

مشهد يستحق الثناء لتكريم أسطورة ألمانية

انضمت هايدي، زوجة الأسطورة الراحل فرانز #بيكنباور، إلى القائدين السابقين يورجن كلينسمان وبرنارد ديتز في أثناء تكريم النجم الألماني الراحل قبل انطلاق المباراة بوضع كأس البطولة في أرض الملعب.

انطلاق الشوط الثاني

انطلق الشوط الثاني من مباراة ألمانيا وأسكتلندا ولاتزال النتيجة تقدم منتخب الماكينات بثلاثية نظيفة.

الدقيقة 60

ألمانيا لاتزال تسيطر وتتقدم على أسكتلندا بلاثية وسط محاولات لتعزيز التقدم.

 هدف ألماني

فولكروج يسجل هدف خيالي لصالح المانيا لتصبح النتيجة 4- صفر،  في الدقيقة 68 من تسديدة قوية أطلقها بعد 5 دقايق فقط من دخوله بديلا.

الدقيقة 80

النتيجة رباعية لألمانيا في شباك أسكلتندا وخروج توني كروس.

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