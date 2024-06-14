«سوالف يورو» برنامج خاص يواكب بطولة أوروبا من «مركز الاتحاد للأخبار»







أبوظبي (الاتحاد)

أطلق «مركز الاتحاد للأخبار» برنامجاً عبر حساباته الرياضية، بعنوان «سوالف يورو»، يقدمه الزميل علي الزعابي، ويرصد حكايات وأرقاماً وعناوين بارزة من النسخة الحالية لبطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، أو النسخ السابقة.

ويتميز البرنامج اليومي أن الحلقات ذات إيقاع سريع، تواكب متطلبات وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مدته التي لا تتخطى وقتاً زمنياً طويلاً، من أجل تقديم المعلومات للمشاهدين بطريقة جاذبة وسلسة.

وانطلق البرنامج بحلقة أولى بعنوان «كبير ألمانيا»، رصد فيه أبرز الأرقام القياسية التي كانت ترشح المنتخب الألماني للتفوق على منتخب أسكتلندا في اللقاء الافتتاحي، وهو ما تحقق في المواجهة في مباراة أعاد فيه «المانشافت» رد الاعتبار لذاته بعد سنوات الإخفاق المتتالية.