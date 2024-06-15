ميسي.. «الرقصة الأخيرة»

بيونس آيرس (د ب أ)

يستعد النجم المخضرم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لظهوره ربما الأخير في بطولة كوبا أميركا لكرة القدم التي تقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية. وحقق ميسي البالغ من العمر 37 عاماً جميع أحلامه مع منتخب بلاده في السنوات الأخيرة، ليكافأ بعد معاناة عنيفة على مدار مسيرته الطويلة بقميص «التانجو» التي بدأت في عام 2005 تحت قيادة المدرب خوسيه بيكرمان.

ولعب نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق 181 مباراة دولية بقميص الأرجنتين سجل خلالها 106 أهداف.

ومر ميسي بمحطات كروية كبرى مع الأرجنتين، حيث ظهر في 5 نسخ لكأس العالم اعتبارا من مونديال ألمانيا 2006 وجنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 وروسيا 2018 وأخيراً قطر 2022، وأحرز خلالها 13 هدفاً في 26 مباراة.

كما يستعد القائد الحالي لمنتخب الأرجنتين لظهوره السابع في كوبا أميركا، بعد 6 مشاركات سابقة في 2007 و2011 و2015 و2016 و2019 و2021، وأحرز خلالها 13 هدفاً في 34 مباراة.

وعاش ليونيل ميسي لحظات قاسية للغاية، بعد خسارة ثلاث نهائيات متتالية في مونديال 2014 أمام ألمانيا، ثم كوبا أميركا 2015 و2016 أمام تشيلي، وقبل ذلك خسارة نهائي كوبا أميركا في عام2007.

تعرض ليونيل ميسي لانتقادات عنيفة للغاية دفعته للانهيار نفسياً أحياناً، وفي أوقات أخرى بكى بحرقة داخل أرض الملعب حزناً على المجد الضائع، في ظل مقارنة مستمرة بين إخفاقاته مع منتخب بلاده مقابل إنجازاته الخارقة مع فريقه برشلونة الإسباني.

وبنى ميسي إرثاً كبيراً مع الفريق «الكتالوني»، بالفوز بكل البطولات الممكنة، على مدار أكثر من 15 عاماً، حتى رحيله في صيف 2021، لينتقل إلى باريس سان جيرمان.

وبفضل إنجازاته مع برشلونة، فاز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 دون أي إنجاز يذكر مع المنتخب الأرجنتيني.

لكن تبدل الحال مع ليونيل ميسي كثيراً منذ صيف 2021 عندما رفع كأس كوبا أميركا، بعد الفوز على البرازيل مستضيفة البطولة في المباراة النهائية، ليرفع أول كأس مع منتخب بلاده، وبعدها بأشهر قليلة توج منتخب الأرجنتيني بكأس «فيناليسما» بعد الفوز على نظيره الإيطالي بطل أوروبا بثلاثية دون رد على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ومنح الإنجازان ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية مجدداً في 2021، قبل أن يحقق في 18 ديسمبر 2022 أهم لقب في مسيرته، بعدما رفع كأس العالم في ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، بعد مواجهة مثيرة وتحد مباشر ضد زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي، انتهى بالتعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وفاز ميسي مجدداً بجائزتي الكرة الذهبية وذا بيست لأفضل لاعب في العالم عامي 2022 و2023، وفاجأ الجميع باستمراره وعدم الاعتزال، ولكنه قرر أن يبتعد عن الضغوط بإنهاء مسيرته في الملاعب الأوروبية، لينتقل إلى إنتر ميامي الأميركي بصفقة انتقال حر في صيف العام الماضي.

ولمزيد من الراحة النفسية والذهنية أقنع ميسي زملاءه السابقين في صفوف برشلونة بالسير على خطاه، حيث انضم الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ثم لويس سواريز إلى صفوف النادي الأميركي.

ولأول مرة وربما تكون الأخيرة سيخوض ليونيل ميسي منافسة مع منتخب بلاده وهو حامل للقب، في ظل عدم تأكيد مصيره أو فرصه في المشاركة بالنسخة القادمة لكأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك. ويستعد ميسي ورفاقه لاختبارات متدرجة القوة في المجموعة الأولى لكوبا أميركا 2024، حيث يستهل المشوار بمواجهة كندا يوم 21 يونيو ثم يلاقي تشيلي وبيرو 25 و29 في الجولتين الثانية والثالثة.