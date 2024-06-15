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الرياضة

الأرجنتين تستعرض أمام جواتيمالا

الأرجنتين تستعرض أمام جواتيمالا
15 يونيو 2024 09:56

 بيونس آيرس (رويترز)

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أحرز النجم المخضرم ليونيل ميسي هدفين، وأضاف زميله لاوتارو مارتينيز هدفين أيضاً، ليقودا منتخب الأرجنتين إلى الفوز 4-1 على جواتيمالا، في آخر مباراة ودية لمنتخبهما قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا.
وكانت جواتيمالا البادئة بالتسجيل، عندما هزت شباك بطلة العالم للمرة الأولى على الإطلاق، من خلال هدف أحرزه ليساندرو مارتينيز بالخطأ في مرمى فريقه، بعد مرور أربع دقائق فقط من اللقاء.
وسجل ميسي هدف التعادل، بعد ذلك بثماني دقائق، عندما أبعد حارس المرمى نيكولاس هاجن الكرة، ليضعها في طريق قائد منتخب الأرجنتين الذي أرسلها إلى داخل الشباك الخالية.
ومنح لاوتارو مارتينيز هداف دوري إيطاليا هذا الموسم الأرجنتين هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 39، قبل أن يضيف هدفه الثاني من تمريرة أرسلها إليه ميسي بعد الاستراحة.
وأحرز ميسي «36 عاماً» هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 77 بعد تلقيه تمريرة متقنة من «البديل» أنخيل دي ماريا، ليمنح بطل كوبا أميركا الفوز.
وتقام بطولة كويا أميركا في الولايات المتحدة ما بين 20 يونيو الجاري، و14 يوليو المقبل.
وتبدأ الأرجنتين مسيرتها في البطولة بمواجهة كندا، ضمن المجموعة الأولى الخميس المقبل، قبل أن تواجه تشيلي في 25 من الشهر الجاري، وبيرو بعدها بأربعة أيام.

الأرجنتين
كوبا أميركا
ليونيل ميسي
جواتيمالا
لوتارو مارتينيز
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