تشواميني.. «النبأ السعيد»



أنور إبراهيم (القاهرة)



يقترب الفرنسي أوريليان تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد ومنتخب «الديوك» من العودة إلى الملاعب، بعد غياب طويل بسبب الإصابة التي لحقت بقدمه اليسرى، خلال مباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت، أن تشواميني بدأ جزءاً من الحصة التدريبية في تدريب منفرد مع المعد البدني، ثم انضم إلى التدريبات الجماعية بنهاية الحصة.

وقال الشبكة: ياله نبأ سعيد قبل خوض «الديوك» أول مباراة يوم الاثنين أمام النمسا، بعد أن ظل بعيداً عن المشاركة في المباراتين الوديتين اللتين لعبهما المنتخب أمام لكسمبورج 3 - صفر، وكندا صفر- صفر.

وضم ديدييه ديشامب، المدير الفني تشواميني إلى قائمة المنتخب، وهو مصاب، وسط دهشة المراقبين والصحافة الفرنسية، ولكنه كسب الرهان على شفائه ولحاقه بمباريات البطولة، حتى وإن لم يشارك في أول مباراة.

وقالت الشبكة إن تشواميني حصل على «الضوء الأخضر» من الجهازين الطبي والبدني، للمشاركة في جزء من الحصة التدريبية الجمعة، قبل أن ينهيها بالتدريب منفرداً.

وفي المقابل، ذكرت الشبكة أن النجم كيليان مبابي «كابتن» وقائد الفريق والوافد الجديد إلى ريال مدريد، شارك بصورة طبيعية في تدريبات الجمعة، وستكون الحصة التدريبية السبت فرصة، للتأكد من سلامة هداف كأس العالم الأخيرة 2022، بينما بدأ مواطنه كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ ممارسة بعض التدريبات مع المجموعة قبل أن ينهي الحصة التدريبية منفرداً، كما يبدأ الإعداد التكتيكي تحت قيادة الجهاز الفني لتحديد وضع أنطوان جريزمان في وسط الملعب، وسيكون التدريب مفتوحاً وليس في «جلسة مغلقة.

وكشفت الشبكة النقاب عن أن المدافع ويليام ساليبا قد يلعب إلى جواردايو أوباميكانو في قلب الدفاع خلال مباراة النمسا.