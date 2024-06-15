ألمانيا تسجل رقماً تاريخياً في افتتاح «اليورو»



أنور إبراهيم (القاهرة )

كشّر منتخب ألمانيا الدولة المضيفة لكأس الأمم الأوروبية «يورو 2024» عن أنيابه مبكراً، وأمطر شباك أسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف، في مباراة افتتاح البطولة بملعب «أليانز أرينا« معقل بايرن ميونيخ.

ووضع «المانشافت« بصمته في أول 20 دقيقة من مباراته أمام أسكتلندا، حيث سجل مهاجمه فلوريان فيرتز، المولود في 3 مايو 2003، لاعب باير ليفركوزين بطل الدوري الألماني «البوندسليجا» أول أهداف المباراة في الدقيقة العاشرة، ولم تمر 9 دقائق أخرىو حتى سجل جمال موسيالا، المولود في 26 فبراير2003 الهدف الثاني، وكلاهما بسن21 عاماً.

وأصبح فيرتز ثالث لاعب يسجل أول هدف لألمانيا في افتتاح «اليورو»، بعد أن فعلها جيرد مولر عام 1972، وكارل هانز رومينيجيه في 1980، كما أصبح فيرتز أصغر هداف لألمانيا في البطولة.

وتألق فيرتز هذا الموسم مع فريقه باير ليفركوزين، وأسهم في حصوله على بطولة الدوري «البوندسليجا»، حيث سجل 11 هدفاً وصنع مثلها.

ودخل منتخب ألمانيا تاريخ البطولة مجدداً، إذ إن فيرتز وموسيالا أصبحا أول لاعبين بعمر21 سنة أو أقل، يسجلان في المباراة نفسها في «اليورو»، وكلاهما أصغر سناً من مواطنهما كاي هافرتز صانع الهدف الثالث الذي سجله من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وبدا الألمان في حالة بدنية وفنية جيدة، خاصة في شوط المباراة الأول، وكان واضحاً أنهم مصممون على الوصول إلى أبعد مدى في البطولة، وانتزاع كأسها التي لم ينالوا شرف الحصول عليها، منذ أن فعلوها آخر مرة عام 1996، وفازوا بها مرتين من قبل في 1972 و1980، بينما احتلوا «الوصافة» في نسخ 1976 و1992 و2008.

وتأثر المستوى في الشوط الثاني، بعد خروج جمال موسيالا وكاي هافرتز وتوني كروس، ورغم ذلك سجل «المانشافت» هدفين آخرين، ليخرج فائزاً بنتيجة ثقيلة 5-1.

وكادت السهرة تتحول إلى «دراما» بالنسبة لمنتخب ألمانيا، عندما تدخل المدافع الأسكتلندي ريان بورتوش بعنف شديد على ألكاي جوندوجان «كابتن» ألمانيا ونجم برشلونة الإسباني، ولم يتردد الحكم الفرنسي كليمان توربان في إشهار البطاقة الحمراء للمدافع، واحتسب ضده ضربة جزاء، بعد أن عاد إلى تقنية «الفار»، وشاهد اللعبة بوضوح أكثر عبرالشاشة الموجودة بالملعب، ولحسن الحظ لم يتأثر جوندوجان كثيراً بالإصابة وأكمل المباراة بصورة طبيعية.