مدرب أسكتلندا يوجه رسالة إلى الجماهير



ميونيخ (د ب أ)



طالب ستيف كلارك، المدير الفني للمنتخب الأسكتلندي لكرة القدم، من الجماهير بالحفاظ على ثقتهم في المنتخب، بعدما استهل الفريق مشواره في بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» بخسارة كبيرة 1-5 أمام المنتخب الألماني صاحب الأرض. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن المنتخب الألماني «الماكينات» تقدم بهدفين عن طريق فلوريان فيرتز وجمال موسيالا، قبل أن يحصل ريان بورتيوس، مدافع أسكتلندا، على البطاقة الحمراء لارتكابه خطأ ضد إلكاي جوندوجان، قائد المنتخب الألماني، داخل منطقة الجزاء، ليسدد كاي هافيرتز ركلة الجزاء مسجلاً الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد أن اضطر المنتخب الأسكتلندي للعب بعشرة لاعبين أصبحت مهمته شبه مستحيلة في «الريمونتادا»، وتمكن البديل نيكلاس فولكروج من تسجيل الهدف الرابع للماكينات في الدقيقة 68، ورغم أن أنطونيو روديجر، مدافع المنتخب الألماني، سجل هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87، تمكن إيمري تشان من تسجيل الهدف الخامس للمنتخب الألماني في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بفوز ألمانيا 5 -1، ويلتقي المنتخب الأسكتلندي مع سويسرا والمجر في مباراتيه المقبلتين بالمجموعة الأولى.

وبسؤاله عن الرسالة التي يوجهها لآلاف الجماهير التي سافرت لميونيخ، وهؤلاء الذين تابعوا المباراة من المنزل، قال كلارك: «حافظوا على ثقتكم، أراكم في المباراة القادمة».

وقال كلارك: «خرجت المباراة عن سيطرتنا بسرعة كبيرة، في الحقيقة، تلقينا الهدف الثالث مع طرد أيضاً، كنا نعرف دائماً أنها ستكون ليلة صعبة، وبعدها كان الأمر يقتصر على تقليل الخسائر».

وأضاف: «في الشوط الثاني، قدم اللاعبون كل ما عندهم، لكي تظل النتيجة معقولة، ولكن ينبغي أن ننسى هذه الليلة ونمضي قدماً، ونقوم بتحليل المباراة، ولم أشكك أبداً في لاعبي الفريق، كانت ليلة صعبة، ولم نلعب بمستوانا، ألمانيا كانت ممتازة، ولم نتمكن من فرض سيطرتنا على المباراة».

وقال: «كان اللاعبون محبطين، شعروا أنهم خذلوا أنفسهم، إنهم فريق أفضل من الذي ظهروا به، ونتمنى أن نظهر هذا في المباراتين المقبلتين»، ونحتاج لأربع نقاط من المباراتين المقبلتين، وهذا ما سنركز عليه».

من جهة أخرى ،أعرب يوليان ناجلسمان، مدرب «الماكينات»، لشبكة «أي.تي.في» التلفزيونية عن تفاجئه بأداء أسكتلندا، وقال: «أنا سعيد، راض، ليس من السهل أن تحقق الفوز بالمباراة الأولى في بلدك».

وأضاف: «كنا متفوقين في أول 20 دقيقة، كنت سعيداً بالأداء»، وتلقينا هدفاً، وهذا مقبول، إنها علامة جيدة أن يشكو لاعبونا من تلقيهم هدفاً، وتفاجأت بعض الشيء من أن المنتخب الأسكتلندي لم يكن شرساً في أول 20 دقيقة، أعتقد أنهم تفاجأوا باستحواذنا على الكرة، حيث كان تركيزنا عالياً جداً، وبعدها دافعوا بكثافة عددية، ولم يضغطوا مثلما فعلوا في مباريات التصفيات في بعض الأوقات».