السبت 15 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دالاس ينجح في تسلّق القمة المرتفعة!

دالاس ينجح في تسلّق القمة المرتفعة!
15 يونيو 2024 11:27

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)
ألحق دالاس مافريكس خسارة مذلّة ببوسطن سلتيكس 122-84، مبقياً على آماله في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعدما حرم ضيفه من حسم اللقب بنتيجة بيضاء.
وسجّل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 25 من نقاطه الـ 29 في الشوط الأوّل، وأضاف النجم الآخر كايري إرفينج 21 لمافريكس الذي أوقف سلسلة من عشرة انتصارات متتالية لبوسطن، وقلّص الفارق في سلسلة النهائي إلى 1-3.
لكن لا يزال على مافريكس تسلّق قمة بالغة الارتفاع، إذ لم يسبق لأي فريق بتاريخ الدوري أن قلب تأخره 0-3 في الأدوار الإقصائية من دوري أن بي إيه، وأحرز أربعة انتصارات متتالية ضامنة للفوز.
قال دونتشيتش: «كما قلت في بداية النهائي، يتعيّن على الفائز حسم أربع مباريات، سنؤمن بحظوظنا حتى النهاية».
وأضف: «لدي ثقة هائلة في هذا الفريق بأننا قادرون على تحقيق ذلك، لذا يتعيّن علينا أن نستمر بهذه القناعة».
وكان دونتشيتش تعرّض لانتقادات بعد المباراة الثالثة، عندما خرج بالأخطاء الستة قبل أربع دقائق من نهاية الوقت، عندما حقق فريقه عودة قويّة لم تكن كافية للفوز على الفريق الأخضر.
ونجح دالاس في الحدّ من القوة الهجومية لبوسطن الذي اكتفى بنسبة تسجيل بلغت 36.3%، مقابل 50.5% للفائز.
ولدى الخاسر، اكتفى النجمان جايسون تايتوم وجايلن براون بـ 15 و10 نقاط توالياً، في مباراة حسمها دالاس منطقياً في وقت مبكر.

أخبار ذات صلة
«سلة» شباب الأهلي تبحث عن التاريخ
«بقايا جيل» يدافع عن هيبة تشيلي
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
أميركا
كرة السلة
آخر الأخبار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
مواقيت صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة
14 يونيو 2024
«دبي للمهرجانات والتجزئة» تنظم فعاليات وأنشطة استثنائية في عيد الأضحى
علوم الدار
«دبي للمهرجانات والتجزئة» تنظم فعاليات وأنشطة استثنائية في عيد الأضحى
اليوم 14:12
العلاقة ليست منهارة بين ياكين وتشاكا
الرياضة
العلاقة ليست منهارة بين ياكين وتشاكا
اليوم 14:10
«ميترو الهلال» يعلن التحدي في «يورو ألمانيا»
الرياضة
«ميترو الهلال» يعلن التحدي في «يورو ألمانيا»
اليوم 14:08
إنجلترا تواجه صربيا بـ «رداء المرشّحة»
الرياضة
إنجلترا تواجه صربيا بـ «رداء المرشّحة»
اليوم 13:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©