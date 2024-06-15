«الخماسية» تمنح ألمانيا «قصة خيالية»



برلين (د ب أ)

يبدو أن أولاف شولتش، المستشار الألماني، وكل الجماهير الألمانية تعيش حالة من السعادة عقب الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الألماني لكرة القدم على المنتخب الأسكتلندي 5-1 في افتتاحية مباريات كأس أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، بينما حافظ يوليان ناجلسمان المدير الفني ولاعبوه على تركيزهم.

وكتب شولتس على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:«يالها من بداية، مبروك على البداية المقنعة ببطولة أمم أوروبا التي تستضيفها بلادنا».

وبعث الأداء القوي الذي قدمه المنتخب الألماني «الماكينات» في ميونيخ أمام منافس لم يشكل خطورة حقيقية، آمال كتابة قصة خيالية أخرى، مثل التي حدثت في بطولة كأس العالم 2006 في ألمانيا، عندما صعد المنتخب الألماني للدور قبل النهائي. وتحدثت صحيفة «بيلد» عن «مهرجان أهداف عظيم» على موقعها الإلكتروني، فيما تحدثت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج» عن «بداية ألمانيا المفعمة بالنشوة»، فيما ذكرت مجلة «كيكر»:«هذا الفوز يمكن أن يفك القيود»، كان المنتخب الألماني، بطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا ثلاث مرات، قد خسر مباراته الأولى في آخر ثلاث بطولات كبرى، شهدت خروجه من مونديالي 2018 و2022 من دور المجموعات، كما ودع بطولة أوروبا التي أقيمت في عام 2021 من دور الـ 16. وأثارت المباراتان الوديتان الأخيرتان للمنتخب الألماني، مخاوف جديدة بعدما تعادل مع المنتخب الأوكراني سلبياً وفاز على المنتخب اليوناني بصعوبة 2-1، بعدما بدا أن ناجلسمان قد تمكن من قلب الأمور بتحقيق الفوز على فرنسا وهولندا ودياً في مارس الماضي.

ولكن الفريق قدم عرضاً قوياً، حيث سجل فلوريان فيرتز وجمال موسيالا هدفين في أول 19 دقيقة من المباراة التي أقيمت في ميونيخ، وأضاف كاي هافيرتز الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، والتي طرد على إثرها ريان بورتيوس، لاعب المنتخب الأسكتلندي، وسجل نيكلاس فولكروج وإيمري تشان الهدفين الرابع والخامس في الشوط الثاني.

واحتفلت الجماهير في مناطق المشجعين المزدحمة في المدن العشر، التي تستضيف البطولة وفي البلاد ككل.

وقال ناجلسمان عقب المباراة إن الفريق «الذي أدى أداءً جيداً للغاية» لديه الحق في الاحتفال، بينما يحافظ على تركيزه.

وقال: «لا أعتقد أن من المنطقي أن نخفض حماسهم كثيراً الآن، ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان، وأن ندرك أننا فزنا بمباراة واحدة فقط».

وأضاف: «كان هذا ضرورياً ومهماً، ولكن يجب علينا أن نفوز بمباراة أخرى على الأقل، ومن ثم نفوز بالعديد من المباريات إذا أردنا تحقيق هدفنا».

وقال توني كروس، الذي تراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي في مارس، والذي سينهي مسيرته عقب بطولة يورو 2024:«بالطبع أردنا أن تكون بدايتنا جيدة» وأن يكتسب الفريق الثقة، ولكنه لم يتحدث عن الزخم بعد، حيث ينتظر المنتخب الألماني مواجهتين أمام المجر وسويسرا في المجموعة الأولى.

وقال كروس: «لا أعرف إن كنا قد دخلنا فعلياً في الحالة المثالية بعد مباراة واحدة فقط، ولكن إذا حافظنا على هذا المستوى في المباراة التالية، والتي بالتأكيد ستكون أصعب، لأننا نواجه فريقا أقوى على الأقل من أسكتلندا، عندها يمكننا التحدث عن دخولنا الحالة المثالية».