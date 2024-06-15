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الرياضة

بنتانكور يعتذر لسون عن «المتشابهين»

بنتانكور يعتذر لسون عن «المتشابهين»
15 يونيو 2024 11:47

لندن (رويترز)
اعتذر رودريجو بنتانكور لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، لزميله سون هيونج-مين، بعد انتشار تسجيل مصور له على الإنترنت، قال فيه إن جميع الكوريين الجنوبيين «متشابهون».
وجاء تعليق بنتانكور، وهو من أوروجواي، خلال برنامج تلفزيوني في بلاده، تحدث خلاله مع مقدم البرنامج عن وجود تشابه بين جميع الكوريين الجنوبيين، قبل أن يعتذر عن التعليق الذي قوبل بالرفض.
وكتب بنتانكور «26 عاماً» عبر إنستجرام «أخي سون أعتذر لك عما حدث، لقد كانت مجرد مزحة سخيفة جداً، وأنت تعرف أني أحبك، ولا يمكن أبداً ألا أحترمك أو أن أسيء إليك، أو إلى أي شخص آخر، أحبك يا أخي».
ولم يرد سون قائد توتنهام ومنتخب كوريا الجنوبية على الفور على الرسالة الإلكترونية التي أرسلت إلى توتنهام خارج ساعات العمل في بريطانيا.
وتنافس أوروجواي في بطولة كوبأ أميركا التي تنطلق في الولايات المتحدة في 20 من يونيو الجاري، وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة وبنما وبوليفيا.
وتأهلت كوريا الجنوبية للجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق في 27 من الشهر الجاري.

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