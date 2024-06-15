«سلة» شباب الأهلي تبحث عن التاريخ



سلطان آل علي (دبي)

تأهل شباب الأهلي إلى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخ مشاركة أنديتنا بالمسابقة القارية، وتمكّن «الفرسان» من التغلب على شهرداري جورجان الإيراني 73-71 في نصف النهائي، بعد التأخر بفارق ليس بالبسيط أثناء اللقاء.

وكتب شباب الأهلي اسمه، بأنه أصبح أول نادٍ إماراتي يصل إلى نهائي المسابقة عبر التاريخ، وهو ثامن الأندية العربية، والثالث على مستوى الأندية الخليجية.

وبالعودة إلى تاريخ مشوار أندية الإمارات، فإنّ هناك 10 مشاركات عبر 5 فرق في البطولة، وهي شباب الأهلي «4 مرات»، والوصل والشارقة «مرتين»، والشباب والنصر «مرة».

وتعود المشاركة التاريخية الأولى لشباب الأهلي في «نسخة 2001»، والتي احتل فيها المركز الخامس، وحتى ما قبل هذه النسخة، كان الإنجاز الإماراتي الأكبر في البطولة مسجلاً باسم الوصل في 2008. حيث حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية على حساب الرياضي بيروت -والذي يقابله شباب الأهلي في النهائي الحالي.

ولم يستطع أي نادٍ حصد ميدالية أخرى لأندية الإمارات، بل إنّ الوصول إلى نصف النهائي اقتصر على الوصل عام 2008 وشباب الأهلي في 2016 والآن 2024 الذي عبره إلى النهائي.

ويعد منافس شباب الأهلي نادي الرياضي بيروت أحد أقوى الأندية في تاريخ المسابقة، حيث وصل ممثل لبنان إلى نهائي البطولة في 5 مناسبات سابقة « السادسة حالياً»، ليكون ثاني فريق بعد الريان الذي ظهر في 7 نهائيات.

وحقق الرياضي بيروت اللقب مرتين، ولا يتفوق عليه إلا الحكمة اللبناني بـ3 ألقاب.

وسبق أن تقابل الفريقان في نسخة 2016 بنصف النهائي، حيث أقصى الرياضي بيروت فريق شباب الأهلي 107-79 وحرمه من الوصول إلى النهائي، كما تواجه الفريقان في المجموعات مرتين، الأولى في 2017 وخسرها شباب الأهلي 116-55 والثانية في بداية «نسخة 2024» والتي خسرها «الفرسان» 102-88.

وضمن «الفرسان» الميدالية الذهبية أو الفضية، ما يعني إنجازاً جديداً لسلة الإمارات. وينتظر عشاق اللعبة أن يجلب شباب الأهلي الذهب للوطن، ويكتب فصلاً جديداً لسلة الإمارات على الصعيد القاري.