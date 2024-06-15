ألمانيا «مخيفة» و«مرعبة»



أنور إبراهيم (القاهرة)

أشادت الصحف الألمانية والأوروبية بالبداية الرائعة لمنتخب ألمانيا بقيادة «الداهية» جوليان ناجلسمان المدير الفني، في افتتاح كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، أمام منتخب أسكتلندا بملعب «أليانز أرينا» في حضور أكثر من 65 ألف متفرج يشجعون «المانشافت» من بداية المباراة إلى نهايتها.

بداية قصة مختلفة تماماً عن آخر3 مشاركات لمنتخب ألمانيا، حيث خرج بالهزيمة أمام المكسيك في مونديال روسيا 2018، وأمام فرنسا في «يورو 2021» وأمام اليابان في مونديال قطر 2022.

هكذا نوهت شبكة مونت كارلو سبورت وقالت: قدم المانشافت «نسخة» شبه كاملة الأوصاف أمام منتخب أسكتلندي «باهت»، وفشل من بداية المباراة لنهايتها، ولعب شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين، وقطعت ألمانيا خطوة مهمة نحو التأهل إلى دور الـ 16.

وفي إيطاليا، كتبت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: ألمانيا توجه رسالة قوية إلى كل المنافسين، وبدت وكأنها تتسلى وتستمتع باللعب من دون ضغوط.

وأضافت: استعراض قوة يخيف الجميع، ونفس الكلام قالته كورييرا ديللو سبورت التي تحدثت أيضاً عن منتخب ألماني في حالة «ثورة وفوران».

أما صحيفة توتو سبورت، فعنونت: بداية حلم للدولة المنظمة.

وفي إسبانيا، ورغم تركيز الصحف على مباراة منتخب «الروخا» الإسباني المهمة أمام منتخب كرواتيا، إلا أنها خصصت جزءاً من صفحاتها الأولى للحديث عن التفوق الألماني واكتساحه منتخب أسكتلندا بالخمسة، مثلما فعلت صحيفة ماركا التي عنونت: يا لها من ماكينات دمرت الفريق الأسكتلندي في 45 دقيقة، بفضل روح الفريق الهجومية وقيادة حكيمة من توني كروس.

وتحدثت صحيفة موندو ديبورتيفو عن «سيطرة مقنعة»، بينما أشادت صحيفة آس بأداء المهاجمين فلوريان فيرتز وجمال موسيالا وقالت: هما نجما المستقبل.

وتحدثت الصحافة الإنجليزية عن إنذار يوجهه الألمان لكل أوروبا، وقالت ذا صن: «دش بارد» لمنتخب أسكتلندي «صامت»، وفوز كاسح للألمان. وقالت ديلي ستار: منتخب ألماني 5 نجوم فجّر منتخب أسكتلندا، بينما ذكرت صحيفة الهيرالد في إسكتلندا أن منتخبها كان أقل في كل شيء من بداية المباراة وحتى النهاية.

أما أصحاب الأرض الألمان، فكانت فرحتهم طاغيةً وفخرهم بمنتخبهم كبيراً، وقالت لكتيبة ناجلسمان: شكراً، مشيرة إلى أن هذا الفوز ينزع أية مخاوف أو شكوك أو أوجه قلق على «المانشافت» حسبما أكدت بيلد.

وقالت صحيفة دير تاجشبيجل: انطلاقة كاملة غير منقوصة، ولم نشهدها منذ زمن بعيد، ونشرت صورة فرحة كبيرة للشاب فلوريان فيرتز.

أما صحيفة شودوتش زينتونج، فعنونت: بدأ عيد كرة القدم. وقالت كيكر: فوز يحطم السلاسل والقيود، وتمنت أن ترى نفس الأداء أمام منتخب المجر الأربعاء.