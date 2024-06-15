وفاة «حارس شاب»



لندن (د ب أ)

أعلن نادي ميلوال، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، أن حارس مرمى مونتينيجرو ماتيجا ساركيس توفي عن عمر 26 عاماً.

وذكرت تقارير أن ساركيس أصيب بمرض في شقة بمدينة بودفا في مونتينيجرو. وأعلن النادي في بيان: «يشعر النادي بحزن شديد وهو يعلن وفاة ماتيجا ساركيس عن عمر 26 عاماً».

وأضاف: «كل من في النادي يرسلون حبهم وعزاءهم لعائلة ماتيجا وأصدقائه في هذا الوقت الحزين».

وقال البيان: «لن يعلق النادي على أي شيء آخر في هذا التوقيت، ويطلب احترام خصوصية عائلة ماتيجا».

وبدأ ساركيس مسيرته في أكاديمية أندرلخت، قبل أن ينضم لأستون فيلا في 2015، وبعد الإعارة لعدة أندية، انضم لفريق ميلوال في أغسطس الماضي، وشارك في 33 مباراة.

وشارك ساركيس للمرة الأولى مع منتخب مونتينيجرز أمام منتخب بيلاروسيا في 2019، وكان في مباراة ودية دولية الأسبوع الماضي بين مونتينيجرو وبلجيكا.