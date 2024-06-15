العلاقة ليست منهارة بين ياكين وتشاكا



كولونيا (د ب أ)

نفى مراد ياكين، المدير الفني للمنتخب السويسري لكرة القدم، التقارير الإعلامية السويسرية التي تشير إلى أن علاقته بلاعب الوسط جرانيت تشاكا على وشك الانهيار.

وتطور مستوى تشاكا وساعد باير ليفركوزن للتويج بلقبي الدوري والكأس في ألمانيا، ولكنه دائماً لاعب متحمس، ما أدى لوجود مخاوف لدى الصحافة السويسرية من إمكانية أن تؤثر التوترات بشدة على مسيرة المنتخب في يورو 2024.

وقال ياكين في تصريحات لصحيفة «فرانكفورت ألجماينه تسايتونج»: «بالتأكيد لا توجد أي مشكلة بيننا».

وأضاف:«لدينا علاقة رائعة ونتبادل الأفكار باستمرار، ولكن أسماءنا تبيع بشكل جيد في وسائل الإعلام، وهذا لا يختلف في سويسرا عن أي دولة، يجب أن نتعايش مع هذا لأنه جزء من اللعبة».

ويستهل المنتخب السويسري مبارياته في البطولة بمواجهة المنتخب المجري في المجموعة الأولى اليوم السبت في مدينة كولونيا.