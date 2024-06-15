جيرونا يتعاقد مع كريتشي



براغ (أ ف ب)

تعاقد جيرونا، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، مع لاعب الوسط التشيكي لاديسلاف كريتشي بعقد لخمسة أعوام، بحسب ما أعلن في بيان.

وأنفق جيرونا الذي يخوض دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 12 مليون يورو «12.8 مليون دولار«، لضم كريتشي، بحسب الصحف التشيكية.

وكان جيرونا أعلن رحيل لاعب وسطه الإسباني أليكس جارسيا إلى باير ليفركوزن الألماني.

يتميّز اللاعب الفارع الطول «1.91 متر» بقدراته الهوائية، وبمقدوره اللعب في مركزي الوسط وقلب الدفاع.

قاد ابن الخامسة والعشرين سبارتا براغ لإحراز لقب الدوري في موسمي 2023 و2024.

قال كريتشي في مقطع فيديو: «هذه لحظة يحلم فيها كل لاعب كرة قدم».

سجّل 44 هدفاً في 148 مباراة مع سبارتا براغ، خصوصاً بكرات رأسية، بعد انضمامه إلى النادي في 2019، كما سجّل ثلاثة أهداف في عشر مباريات دولية مع منتخب التشيك.

ترك كريتشي بعثة منتخب بلاده التي تخوض كأس أوروبا راهناً في ألمانيا، لإكمال الصفقة، قبل الانضمام إلى زملائه بالقرب من مدينة هامبورج الألمانية.

وتستهل التشيك مشوارها في كأس أوروبا أمام البرتغال يوم الثلاثاء.