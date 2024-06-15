السبت 15 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«زوارق الإمارات» تتصدر «الزمن الأفضل» في «مونديال الفورمولا-1»

«زوارق الإمارات» تتصدر «الزمن الأفضل» في «مونديال الفورمولا-1»
15 يونيو 2024 14:57


إيطاليا (الاتحاد)
تصدرت زوارق الإمارات المراكز الأولى في تصفيات الزمن الأفضل، ضمن ثالث جولات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والمقامة حالياً في جزيرة سردينيا في إيطاليا، وحقق زورق «الشارقة 17»، بقيادة روستي ويت «الزمن الأسرع« في المنافسة بـ 37:756 ثانية، في حين حل زورق «أبوظبي 5»، بقيادة المخضرم ثاني القمزي في المركز الثاني بزمن 37:806 ثانية، وبفارق أجزاء من الثانية فقط بينه وبين المتصدر، وجاء في المركز الثالث الفرنسي بيتر مورين على «زورق 7»، بزمن 38:339 ثانية، بينما حل زورق «الفيكتوري 4»، بقيادة إريك ستارك في المركز الخامس بزمن 38:316 ثانية.
وضمنت زوارق الإمارات بهذه النتيجة انطلاقة قوية في السباق الرئيس للجولة والختامي، الأحد، وبدأت التصفية الأولى بتأهل كل الزوارق الإماراتية للتصفية الثانية، ثم لاحقاً تأهلت للتصفية الثالثة والختامية ثلاثة زوارق تمكنت من الوصول إلى المراكز الأولى.
وحقق البطل الإماراتي ثاني القمزي عودة قوية إلى سباقات أفضل زمن بتحقيقه المركز الثاني في المنافسة، ومن المنتظر أن يستمر في تألقه من خلال السباق الرئيس.
من ناحيته، بارك أحمد الحوسني عضو اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تألق وتفوق الزوارق الإماراتية، في مطلع منافسات الجولة الثالثة من البطولة، وحصد المراكز الأولى، وقال: نبارك لفريقي الشارقة وأبوظبي المركزين الأول والثاني في سباق أفضل زمن، وننتظر أن نشاهد تألقاً أكبر في السباق الرئيس.
وأكد أحمد الحوسني، أن نتائج الفرق الإماراتية تعكس قوتها ومكانتها على مستوى أقوى بطولات العالم، وقال: يواصل أبطالنا دوماً تقديم أفضل مستوى، وتأكيد مكانتهم باحتلال المراكز الأولى، وتحقيق الأرقام القياسية.
وتنطلق منافسات السباق الرئيس يوم الأحد في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات «الساعة الثالثة بتوقيت إيطاليا»، ويشارك في المنافسة 18 زورقاً تتقدمها «زوارق الإمارات».

 

أخبار ذات صلة
سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الأوروغواي الشرقية
«سلة» شباب الأهلي تبحث عن التاريخ
الإمارات
إيطاليا
الفورمولا-1
سردينيا
ثاني القمزي
آخر الأخبار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
مواقيت صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة
14 يونيو 2024
«أمبيرو انفستمنت» تستثمر 400 مليون درهم في قطاع التجزئة بدبي
اقتصاد
«أمبيرو انفستمنت» تستثمر 400 مليون درهم في قطاع التجزئة بدبي
اليوم 17:13
سيريل رامابوزا خلال جلسة للبرلمان في جنوب أفريقيا
الأخبار العالمية
انتخاب رامابوزا رئيساً لجنوب أفريقيا لولاية جديدة
اليوم 17:12
أميرة ويلز في عربة مع أطفالها
الترفيه
أميرة ويلز تظهر لأول مرة منذ إصابتها بالسرطان
اليوم 16:58
جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
الأخبار العالمية
روسيا تعلّق على رد الغرب بشأن اقتراح بوتين بشأن أوكرنيا
اليوم 16:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©