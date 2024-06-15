«زوارق الإمارات» تتصدر «الزمن الأفضل» في «مونديال الفورمولا-1»



إيطاليا (الاتحاد)

تصدرت زوارق الإمارات المراكز الأولى في تصفيات الزمن الأفضل، ضمن ثالث جولات بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والمقامة حالياً في جزيرة سردينيا في إيطاليا، وحقق زورق «الشارقة 17»، بقيادة روستي ويت «الزمن الأسرع« في المنافسة بـ 37:756 ثانية، في حين حل زورق «أبوظبي 5»، بقيادة المخضرم ثاني القمزي في المركز الثاني بزمن 37:806 ثانية، وبفارق أجزاء من الثانية فقط بينه وبين المتصدر، وجاء في المركز الثالث الفرنسي بيتر مورين على «زورق 7»، بزمن 38:339 ثانية، بينما حل زورق «الفيكتوري 4»، بقيادة إريك ستارك في المركز الخامس بزمن 38:316 ثانية.

وضمنت زوارق الإمارات بهذه النتيجة انطلاقة قوية في السباق الرئيس للجولة والختامي، الأحد، وبدأت التصفية الأولى بتأهل كل الزوارق الإماراتية للتصفية الثانية، ثم لاحقاً تأهلت للتصفية الثالثة والختامية ثلاثة زوارق تمكنت من الوصول إلى المراكز الأولى.

وحقق البطل الإماراتي ثاني القمزي عودة قوية إلى سباقات أفضل زمن بتحقيقه المركز الثاني في المنافسة، ومن المنتظر أن يستمر في تألقه من خلال السباق الرئيس.

من ناحيته، بارك أحمد الحوسني عضو اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تألق وتفوق الزوارق الإماراتية، في مطلع منافسات الجولة الثالثة من البطولة، وحصد المراكز الأولى، وقال: نبارك لفريقي الشارقة وأبوظبي المركزين الأول والثاني في سباق أفضل زمن، وننتظر أن نشاهد تألقاً أكبر في السباق الرئيس.

وأكد أحمد الحوسني، أن نتائج الفرق الإماراتية تعكس قوتها ومكانتها على مستوى أقوى بطولات العالم، وقال: يواصل أبطالنا دوماً تقديم أفضل مستوى، وتأكيد مكانتهم باحتلال المراكز الأولى، وتحقيق الأرقام القياسية.

وتنطلق منافسات السباق الرئيس يوم الأحد في الخامسة مساء بتوقيت الإمارات «الساعة الثالثة بتوقيت إيطاليا»، ويشارك في المنافسة 18 زورقاً تتقدمها «زوارق الإمارات».