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جريمة قتل في «يورو 2024»

جريمة قتل في «يورو 2024»
15 يونيو 2024 15:10

 
فولميرشتيت (د ب أ)

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أعلنت السلطات الألمانية مقتل رجل برصاص الشرطة، بعد هجومه على عدد من الأفراد، خلال حفل خاص ببطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024« في مدينة فولميرشتيت بولاية سكسونيا-أنهالت.
وأسفر الهجوم عن إصابة ثلاثة أفراد بجروح خطيرة، وبحسب بيانات الادعاء العام في مدينة ماجدبورج، سدد الرجل قبل هذه الواقعة طعنات قاتلة لآخر قرب موقع الجريمة، وبحسب تقارير إعلامية، استخدم الرجل سكيناً.
وقال مكتب المدعي العام في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن الشخص ضحية الطعن كان شاباً.
وبعد وقوع الجريمة في عقار سكني، مر المهاجم بحفلة خاصة في منزل لأسرة واحدة، وهاجم فجأة عدة أشخاص هناك.
وكانت المجموعة تشاهد المباراة الافتتاحية لبطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم بين ألمانيا وأسكتلندا.
وعندما هاجم الرجل أيضاً أفراد الشرطة الذين تم استدعاؤهم، أطلقوا النار عليه، وقد توفي بالمستشفى في وقت لاحق متأثراً بجراحه.

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