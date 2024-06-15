وفاة مهاجم أرسنال

لندن (رويترز)

توفي كيفن كامبل، المهاجم السابق لأندية أرسنال وإيفرتون ونوتنجهام فورست المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمعلق الرياضي عن 54 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن كامبل ظل في المستشفى لمدة أسبوعين قبل إعلان وفاته اليوم السبت.

وقال أرسنال على مواقع التواصل الاجتماعي: «شعرنا بحزن بالغ لدى علمنا بوفاة مهاجمنا السابق كيفن كامبل بعد صراع قصير مع المرض».

وأضاف النادي اللندني «كان كيفن محبوباً من الجميع في النادي».

ولعب كامبل للمرة الأولى مع أرسنال في 1988 وقضى سبع سنوات مع النادي أعير خلالها مرتين.

وانضم إلى نوتنجهام فورست في 1995، حيث أمضى ثلاث سنوات، ثم انتقل إلى إيفرتون في 1999 لمدة سبع سنوات، واعتزل اللعب في 2007.

وكتب إيفرتون على موقع إكس للتواصل الاجتماعي، «ليس مجرد بطل حقيقي في جوديسون بارك وأيقونة في عالم كرة القدم الإنجليزية فقط، ولكنه شخص رائع أيضاً كما يعرف كل من التقى به».