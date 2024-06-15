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الرياضة

«الشارقة» تحتفل بأسماء مدن «الإمارة الباسمة»

«الشارقة» تحتفل بأسماء مدن «الإمارة الباسمة»
15 يونيو 2024 15:43

 
معتصم عبدالله (دبي)
عزز صعود دبا الحصن «وصيف دوري الدرجة الأولى» موسم 2023-2024، إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم المقبل 2024-2025، من الحضور المتميز لأندية «الإمارة الباسمة» في «دوري الكبار«، ليرتفع عدد الأندية إلى 5 بجانب الشارقة، البطائح، خورفكان، كلباء.
وبات دبا الحصن الذي احتفل بتأهله الثاني إلى «دوري الكبار»، بعد الأول موسم 2004–2005، النادي «رقم 22»، الذي يحظى بفرصة اللعب في «دوري المحترفين» منذ انطلاقته موسم 2008-2009، حيث يحمل تاريخ «دوري الكبار» في عصر الاحتراف مشاركة 21 نادياً في المواسم الماضية، حيث كان البطائح آخر المنضمين إلى القائمة، بظهوره الأول موسم 2022-2023.
وتزامن صعود دبا الحصن مع إطلاق الهوية الجديدة لنادي كلباء، بعد اعتماد تغيير اسم نادي اتحاد كلباء إلى «نادي كلباء الرياضي الثقافي»، واعتماد الشعار الجديد للنادي، لتحمل جميع أندية «الإمارة الباسمة» أسماء وهوية مدنها.
وتشمل أندية الشارقة إلى جانب «خماسي المحترفين» الشارقة، البطائح، خورفكان، كلباء، دبا الحصن، ناديي الحمرية والذيد في دوري الدرجة الأولى، إضافة إلى ناديي مليحة والمدام على صعيد مسابقات المراحل السنية، وصولاً إلى «دوري تحت 19 عاماً» في الموسم الأخير 2023-2024.
ووجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في وقت سابق، بضرورة أن تحمل شعارات الأندية هوية المدينة التي تنتمي إليها، وأن ترعى أبناء إمارة الشارقة وتمنحهم الأولوية.
وتترقب أندية «الإمارة الباسمة»، طفرة كبيرة على صعيد المنشآت الرياضية وملاعب الأندية، بعد توجيه حاكم الشارقة في أكتوبر من العام الماضي، بإنشاء مقر جديد لنادي الشارقة، بموازنة أولية قدرها 350 مليون درهم، على مساحة ثلاثة ملايين قدم مربع «ضعف مساحة أرض النادي الحالية».
ويقع الملعب الجديد على التقاطع الواصل بين طريقي الشارقة - خورفكان، والذيد - خورفكان، ويتضمن استاداً رئيساً ومبنى إدارياً وصالات للألعاب الجماعية والفردية ومرافق رياضية وخدمية.
ووجَّه سموه بإنشاء ملعب دولي لنادي كلباء على ارتفاع 850 متراً فوق سطح البحر، ضمن مشروع استراحة فوق الغمام، ونادي خورفكان بملعب آخر على ارتفاع 900 قدم، مؤكداً أن الصروح الجديدة ستكون معلماً من المعالم الرياضية المتميزة في الإمارة، وتعزز من إمكاناتها اللوجستية، وأيضاً من شهرتها وسمعتها الدولية.

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