ألمانيا تضبط 10 آلاف تذكرة مزورة في «اليورو»

معتز الشامي (ميونيخ)

كشفت مصادر في اللجنة المحلية المنظمة لـ «يورو 2024» عن اكتشاف 10 آلاف تذكرة مزورة في السوق السوداء التي انتشرت بشكل كبير في ألمانيا، أغلبها لمباراة الافتتاح، وهو ما دفع الجهات المنظمة لاتخاذ تدابير مكثفة لمنع انتشار تلك السوق بصورة كبيرة.

ورغم استمرار «شح» التذاكر، وبحث قطاع كبير من الجماهير عن تذكرة مناسبة، إلا أن «اليويفا» أكد في بيان له، أنه تلقى أكثر من 50 مليون طلب للحصول على التذاكر في مرحلة المجموعات ما يجعل «يورو 2024» بألمانيا هي أكبر نسخة في تاريخ البطولة على الإطلاق تجذب طلب الحصول على التذاكر.

وتم توفير وبيع ما يقرب من 2.3 مليون تذكرة «85%» من أصل 2.7 مليون تذكرة للجماهير ومشجعي المنتخبات حتى الآن، وتوفير 93147 تذكرة إضافية عما كان مخططاً له في الأصل، مما يعني أن عدداً أكبر من المشجعين يحصلون على فرصة لتشجيع فريقهم من المدرجات أكثر من أي وقت مضى بحسب «اليويفا».

ونتج العدد الإضافي من المقاعد المتاحة بسبب إعادة بعض التذاكر والانتهاء من إضافة مقاعد جديدة في بعض الملاعب، وهي جزء من برنامج «الجماهير أولاً».

من جانب آخر، حذر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المشجعين من بائعي التذاكر «غير المصرح لهم»، والذين يستغلون الطلب المرتفع، بما في ذلك عن طريق تقديم تذاكر احتيالية في السوق السوداء، بعد أن تم بالفعل إلغاء ما يقرب من 10000 تذكرة قبل انطلاق البطولة، بعدما تم عرضها بطريقة تنتهك شروط وأحكام التذاكر.

المبيعات بالأرقام

- تحطيم الرقم القياسي لطلبات التذاكر بواقع 20 مليون طلب بالمرحلة الأولى للبطولة، و30 مليون طلب بالمرحلة الثانية

- اشترى المشجعون أكبر عدد من التذاكر من ألمانيا وإنجلترا والنمسا وسويسرا وهولندا

- في عملية بيع اللحظة الأخيرة في مايو، تم عرض أكثر من 100 ألف تذكرة، مع ما يقرب من مليون زائر دخلوا بوابة التذاكر لشراء التذاكر

- عدد التذاكر المخصصة لعامة الجمهور حتى الآن يبلغ 1266004تذكرة

- عدد التذاكر المباعة والمحفوظة حالياً لجماهير الفرق المشاركة يبلغ 1027143 تذكرة منها 220767 تذاكر مخصصة لمباريات خروج المغلوب

- المباريات الأكثر طلباً للنهائي في برلين، والافتتاح في ميونيخ ونصف النهائي في ميونيخ ودورتموند