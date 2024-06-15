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الرياضة

قواعد إيقاف اللاعبين في كأس أوروبا

قواعد إيقاف اللاعبين في كأس أوروبا
15 يونيو 2024 17:53

 
معتز الشامي (ميونيخ) 
تعرف على قواعد إيقاف اللاعبين في «يورو 2024» التي تستضيفها ألمانيا إلى 14 يوليو المقبل، حيث يتعين على اللاعبين توخي المزيد من الحذر بشأن قواعد الإيقاف في البطولة، بعد تحديد القواعد المرتبطة بآلية الإيقاف على خلفية إجراء «اليويفا» بعض التعديلات.
- يتم إيقاف اللاعب لمباراة إذا حصل على بطاقة صفراء في مباراتين منفصلتين.
- إذا حصل اللاعب على بطاقتين صفراوين إضافيتين بعد الإيقاف الأول، يتم إيقافه مباراة.
- يتم إلغاء البطاقات الصفراء المتراكمة بعد انتهاء ربع النهائي. 
- لا يمكن إيقاف اللاعبين في النهائي إلا عبر «بطاقة حمراء» في نصف النهائي. 
- اللاعبون الذين حصلوا على بطاقة حمراء يتم إيقافهم لمباراة ويمكن للجنة الانضباط في «اليويفا» زيادة الإيقاف.

 

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