أتالانتا يفعّل بند شراء عقد دي كيتلار



ميلانو (أ ف ب)

فعّل أتالانتا الإيطالي بند شراء عقد لاعب الوسط الهجومي البلجيكي شارل دي كيتلار من ميلان، بعد موسم ناجح في صفوفه، بحسب ما أعلن نادي مدينة برجامو.

كتب بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في بيان مقتضب «يسعد أتالانتا الإعلان عن تعاقده بشكل دائم مع لاعب كرة القدم شارل دي كيتلار».

وتألق اللاعب البالغ 23 عاماً في صفوف أتالانتا بعد قدومه على سبيل الإعارة من ميلان الصيف الماضي، فسجّل 14 هدفاً في 11 مباراة، في موسم تاريخي لفريق المدرب جانبييرو جاسبيريني.

وكان التتويج في «يوروبا ليج» أوّل لقب كبير لأتالانتا في 61 سنة، كما تأهل لنسخة الموسم المقبل من دوري أبطال أوروبا بنظامها الجديد.

خيّب دي كيتلار الآمال المعقودة عليه في ميلان، بعد انتقاله مقابل 35 مليون يورو من بروج قبل سنتين، إذ سجّل هدفاً واحداً في 40 مباراة مع «الروسّونيري».

وفعّل أتالانتا خيار الشراء في عقد اللاعب والبالغ بحسب تقارير 23 مليون يورو.

ويخوض دي كيتلار راهناً كأس أوروبا لكرة القدم في ألمانيا مع منتخب بلاده، حيث يواجه «الشياطين الحمر» كلاً من سلوفاكيا، رومانيا وأوكرانيا في المجموعة الخامسة.