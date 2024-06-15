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الرياضة

يامال يدخل التاريخ في «اليورو»

يامال يدخل التاريخ في «اليورو»
15 يونيو 2024 20:29

 
برلين (أ ف ب) 

 

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أصبح الجناح الإسباني لامين يامال أصغر لاعب يشارك في مباراة في نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في ألمانيا، بعد أن اختاره المدرب لويس دي لا فوينتي أساسيا للمشاركة ضد كرواتيا ضمن منافسات المجموعة الثانية.
ويبلغ يامال الذي تألق في صفوف برشلونة الموسم الفائت، 16 عاماً و338 يوماً، بعد أن كان الرقم القياسي السابق بحوزة البولندي كاتسبر كوزلوفسكي الذي خاض نهائيات نسخة 2020 التي أُقيمت صيف 2021 بعمر 17 عاماً و246 يوماً.
ويستطيع يامال أن يحطم الرقم القياسي لأصغر هداف في تاريخ البطولة القارية في حال قدر له التسجيل في مرمى كرواتيا ثالثة مونديال قطر 2022، علماً بأن الرقم حالياً هو بحوزة السويسري يوهان فونلانتين الذي سجل في مرمى فرنسا في نسخة عام 2004 بعمر 18 عاماً و141 يوماً.
وكان جمال، المغربي الأصل، خاض أول مباراة رسمية له في صفوف برشلونة الموسم قبل الفائت بعمر 15 عاماً، قبل أن يحصل على فرصته في المنتخب الأول عندما استدعاه المدرب للمرة الأولى في سبتمبر الماضي وبات أصغر لاعب وأصغر هداف في تاريخ منتخب إسبانيا، بتسجيله في مرمى جورجيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى النهائيات الحالية.

كأس أمم أوروبا
ألمانيا
إسبانيا
كرواتيا
لامين يامال
برشلونة
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