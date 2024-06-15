اتحاد الرياضة للجميع ينظم أكثر من 25 فعالية صيفية



دبي (وام)

ينظم اتحاد الرياضة للجميع أكثر من 25 فعالية صيفية في إمارات الدولة، من 21 يونيو الجاري إلى 31 أغسطس المقبل، إلى جانب فعاليات خاصة برياضة «اليوجا» في مردف «سيتي سنتر» بمناسبة اليوم العالمي لليوجا 21 يونيو بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

وأكدت خلود الجنيبي، الأمين العام للاتحاد، الحرص على نجاح الفعاليات الصيفية، لما تمثله من أهمية في تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، بهدف استدامة البرامج المجتمعية في جميع مناطق الدولة.

وأشارت إلى العديد من البرامج الأخرى المقررة، ومن بينها فعاليات عالم مدهش، وتقديم حصص يوجا أسبوعياً لتشجيع أفراد المجتمع على ممارستها، وتوعيتهم بأهميتها وفوائدها، علاوة على فعاليات عالم الرياضة الصيفي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي من 22 يونيو الجاري إلى مطلع سبتمبر القادم.

وأوضحت الجنيبي أنه يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات الرياضية البحرية في 4 مدن بإمارة الشارقة خلال الفترة الصيفية، بالتعاون مع النادي البحري في الشارقة.