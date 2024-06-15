شباب الأهلي وصيفاً لدوري أبطال آسيا للسلة



علي معالي(دبي)

حصل شباب الأهلي على وصافة دوري أبطال آسيا لكرة السلة، في البطولة التي جرت على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، وذلك بعد الخسارة أمام الرياضي اللبناني 122- 96، ليتأهل بذلك الرياضي لتمثيل قارة آسيا في كأس القارات.

وجاءت بداية المباراة لمصلحة «الفرسان» في الربع الأول بنتيجة 32- 21، وكشر الفريق اللبناني عن أنيابه في بقية أرباع المباراة ليتقدم 44- 16، 34- 27، 23- 21، لتنتهي المباراة لمصلحة الرياضي 122-96.

وحصل هيروشيما دراجون فلايرز الياباني على المركز الثالث، بعد فوزه على شهرداري جورجان الإيراني 81- 76، وقام ماجد سلطان المدير التنفيذي لقطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، بتتويج صاحب المركز الثالث بالميداليات البرونزية.