النصر يمثل الإمارات في «أبطال الخليج»



معتصم عبدالله (دبي)



أعلن اتحاد الكرة مشاركة النصر في «دوري أبطال الخليج للأندية»، والتي يُنظمها الاتحاد الخليجي من 18 سبتمبر 2024 إلى 15 أبريل 2025، بنظام الذهاب والإياب، وجاء اختيار «العميد» بصفته وصيفاً للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، لموسم 2023- 2024، والتي تُوج بلقبها الوصل، قبل أن يظفر بلقب «دوري أدنوك للمحترفين».

وتعد المشاركة المرتقبة لـ «العميد» الرابعة في «أبطال الخليج»، بعد نسخ 1986، 1987 و2014 و2015، وتُوج «الأزرق» باللقب في نسخة «خليجي 29» على حساب صحم العُماني 2-1 في نهائي «نسخة 2014»، قبل أن ينهي مشوار المشاركة الأخيرة في 2015 من نصف النهائي أمام الشباب الذي تُوج باللقب.