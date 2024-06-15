برايتون يتعاقد مع أصغر مدرب في «البريميرليج»



لندن (أ ف ب)



أصبح فابيان هورتسيلر أصغر مدرب لنادٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعمر الحادية والثلاثين، بعد أن أعلن برايتون تعيينه على رأس الإدارة الفنية لفريقه خلفا للإيطالي روبرتو دي تزيربي.

ووقع هورتسيلر الذي قاد سانت باولي إلى الفوز بلقب الدرجة الثانية الألمانية وبالتالي الصعود إلى «البوندسليجا»، عقداً مع نادي الساحل الجنوبي حتى عام 2027.

وسيكون هورتسيلر المولود في تكساس الآن مسؤولاً عن برايتون الذي يضم العديد من اللاعبين المخضرمين بينهم جيمس ميلنر «38 عاماً»، داني ويلبيك «33 عاماً» ولويس دونك «32 عاماً»، جميعهم أكبر منه سناً.

لكن رئيس برايتون توني بلوم قال إن الوقت الذي قضاه هورتسيلر في سانت باولي جعله «مرشحاً بارزاً» لخلافة دي تزيربي الذي رحل في نهاية الموسم.

وسيبدأ هورتسيلر وظيفته الجديدة، عندما يحصل على تصريح عمل، قبل أن يبدأ فريق برايتون الاستعدادات للموسم الجديد في يوليو المقبل.

وأضاف بلوم في بيان للنادي: «منذ بداية عملية تعيين مدربنا الجديد، كان فابيان دائماً مرشحاً بارزاً، ولفت انتباهنا بعمله الاستثنائي في سانت باولي على مدار الـ18 شهراً الماضية».

وتابع «لديه أسلوب لعب يتماشى مع الطريقة التي نريد أن يلعب بها فريق برايتون، وأنا واثق من أن مشجعينا سيقدرون هذا الأسلوب ويستمتعون به».

وكان راين مايسون، البالغ من العمر 29 عاماً آنذاك عندما استلم مؤقتاً تدريب توتنهام لفترة وجيزة في عام 2021، أصغر مدرب يقود فريقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن هورتسيلر هو أصغر مدرب بشكل دائم منذ إنشاء الدوري الممتاز في عام 1992، حيث قال المدير الفني الجديد لبرايتون: «يتمتع النادي بتاريخ فريد ورؤية جريئة للمستقبل، لذا أنا متحمس حقًا لأن أكون جزءًا من المشروع».