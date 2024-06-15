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الرياضة

رونالدينيو يرفض تشجيع البرازيل!

رونالدينيو يرفض تشجيع البرازيل!
15 يونيو 2024 22:11

 
ساو باولو (د ب أ)
يرفض الأسطورة البرازيلي رونالدينيو تشجيع منتخب بلاده خلال كأس أمم أميركا الجنوبية «كوبا أميركا» في أميركا.
ووجه رونالدينيو انتقادات لاذعة للمنتخب البرازيلي خلال مقابلة واسعة النطاق أجراها مع محطة «كارتولوكوس» على منصة «يوتيوب» قبل عشرة أيام من انطلاق مشوار منتخب السامبا البرازيلي في كوبا أميركا.
ولم ينجح منتخب البرازيل في تجاوز دور الثمانية في كأس العالم منذ عام 2002، حينما تُوج باللقب، كما حل وصيفاً خلال النسخة الأخيرة لكوبا أميركا بعد الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي.
قال رونالدينيو، عبر حسابه على منصة «إنستجرام» لتبادل الصور، إلى جانب مقطع من مقابلته على منصة «يوتيوب»: «هذا كل شيء يا رفاق، لقد اكتفيت، إنها لحظة حزينة للاستمتاع بكرة القدم البرازيلية».
وأضاف «من الصعب العثور على المزاج المناسب لمشاهدة المباريات، ربما يكون هذا هو أسوأ وقت في العامين الماضيين، لا يوجد قادة محترمون، فقط أغلبية اللاعبين متوسطي المستوى».
وقال «لقد كنت أتابع كرة القدم منذ أن كنت طفلاً، قبل وقت طويل من أن أفكر في أن أصبح لاعباً، ولم أرَ قط وضعاً سيئاً مثل هذا».
وأضاف «قلة الحب للقميص، وقلة العزم، والأهم من ذلك كله كرة القدم، سأكرر، كان أداؤنا واحداً من أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق، هذا عار لذلك أعلن التنحي، لن أشاهد أي مباراة في كوبا أميركا، ولن أحتفل بأي انتصار».

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