مدرب صربيا يختار مرشحه للكرة الذهبية



جلسنكرشن (د ب أ)

رشح دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الصربي، جود بيلينجهام، نجم منتخب إنجلترا وريال مدريد الإسباني، للفوز بجائزة الكرة الذهبية يوما ما، كما قال مازحا إنه يأمل في ألا يشارك اللاعب في مباراة المنتخبين غداً الأحد في بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المنتخب الصربي تأهل للنهائيات للمرة الأولى بلداً مستقلاً، ويستهل مشواره في البطولة من خلال مواجهة إنجلترا، أحد المرشحين للفوز باللقب، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويسعى المنتخب الصربي لجعل الأمور صعبة على الإنجليز في مواجهتهما في جلسنكرشن، لكنه على دراية بالنجوم الكبار في صفوف منافسه، في الوقت الذي يلمع فيه نجم لاعب وسط الريال جود بيلينجهام.

وقدم بيلينجهام «20 عاماً» بداية رائعة في موسمه الأول مع ريال مدريد، حيث فاز بلقب دوري الأبطال، وستكون مباراة الغد هي الأولى له منذ فوزه باللقب منذ 14 يوما في ملعب «ويمبلي».

وقال ستويكوفيتش: «من الأفضل ألا يشارك، دعونا نرى ما سيحدث بالغد، أنه فتى رائع وسيفوز بالكرة الذهبية في المستقبل بالتأكيد».

وأضاف: «من الرائع رؤية الطريقة التي يلعب بها مع ريال مدريد، أنه صغير للغاية، لكنه قوي ويجب علينا أن نكون حريصين».

وتابع مدرب صربيا: «يجب علينا غلق المساحات وأن لا نعطيه الفرصة ليكون له الحرية في التصرف بالكرة وأن لا نترك المساحات أمامه للاختراق».

وأوضح: «أنه لاعب مهم بالنسبة للفريق الإنجليزي بالتأكيد». وقال ستويكوفيتش: «لكننا سنرى بالغد، على المستوى الدفاعي يجب علينا أن نكون حذرين وأن نطبق ما تدربنا عليه من أجل الوقوف أمام تلك الفرص الخطيرة».