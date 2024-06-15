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الرياضة

كومان: هذا المرشح الأقوى في «يورو 2024»

كومان: هذا المرشح الأقوى في «يورو 2024»
15 يونيو 2024 23:50

 
برلين (د ب أ)
أكد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أن فريقه سيخوض مباراته الافتتاحية في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، أمام بولندا غداً الأحد، واضعاً في اعتباره أنه من بين المرشحين لنيل اللقب القاري.
ويرى كومان الذي فاز لاعباً بلقب كأس أمم أوروبا 1988، أن المنافسة في يورو 2024 ستكون مفتوحة لكن فريقه سيكون أحد المرشحين للفوز باللقب.
وقال كومان خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت «في رأيي لا يوجد مرشح كبير، ربما يكون منتخب فرنسا يملك أفضلية نسبية عن باقي المنافسين، نظراً لما يملكه من خبرات، بالإضافة إلى أنه فاز بألقاب كبرى».
وأضاف «لكني أعتقد أنها ستكون معركة مفتوحة بين دول مختلفة، ومن بينها هولندا». من جانبه، قال القائد فيرجيل فان دايك «هناك بالطبع منتخبات جيدة للغاية، خاصة فرنسا وألمانيا والبرتغال وإنجلترا، لكن أعتقد خلال البطولة ستكون الأمور مختلفة تماماً».
وأضاف مدافع ليفربول «أتمنى أن نقدم أفضل ما لدينا، هذا هو هدفنا وهذا ما سنقاتل من أجله».

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