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الرياضة

«مارين بلاتز» ملتقى عشاق الكرة الأوروبية

«مارين بلاتز» ملتقى عشاق الكرة الأوروبية
16 يونيو 2024 01:52

ميونيخ (الاتحاد)

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تحولت الساحة الأشهر «مارين بلاتز» في وسط ميونيخ، إلى ملتقى جماهير البطولة من مختلف الفرق وعشاق الكرة الأوروبية حتى من لم يشارك منتخب بلاده، واتفقت الجماهير على اللقاء في وسط ميونيخ من دون موعد أو اتفاق مسبق، حيث انتشرت الأعلام للعديد من الدول والجماهير أيضاً التي تتخذ من المطاعم موقعاً لها بشكل لافت.
وقالت إنجلي، العاملة في أحد المحلات المطلة على ساحة مارين بلاتز، إن هذا الموقع بصفته الميدان الأكبر والأشهر في مدينة ميونيخ، يجذب العديد من السياح، ولكن هذا الوجود المكثف لعشاق كرة القدم الأوروبية الذين حولوه إلى ساحة احتفالات تعكس تراث كل جمهور من جماهير المنتخبات المشاركة في البطولة وغيرها، لم يحدث كثيراً، وتحديداً منذ استضافة كأس العالم في ألمانيا 2006.

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