حفل افتتاح «يورو 2024» يُوحد «القارة العجوز»

ميونيخ (الاتحاد)

جاء افتتاح «يورو 2024»، ليعكس الاهتمام بالتفاصيل البسيطة للحفل الذي استضافه الملعب الأيقوني «إليانز أرينا»، ومشهداً نابضاً بالحياة واحتفالية، يضفي الحيوية على انطلاق كأس الأمم الأوروبية بمزيج ديناميكي من الألوان والأشكال والتسلسلات المصممة لإلهام الفرح وتعزيز الشعور بالوحدة بين أبناء «القارة العجوز».

وتردد صدى الاحتفال بـ«العمل الجماعي» في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجسد قدرة بطولة الأمم الأوروبية على توحيد المشجعين وأن كرة القدم ملك للجميع، بغض النظر عن الثقافة أو البلد أو العمر أو الخلفية.

ووجه الحفل رسالة لتوحد جميع المشجعين معاً في البطولة، بغض النظر عن خلفية الجماهير أو الألوان التي يرتدونها أو العادات التي يعتزون بها، وهو ما شدد عليه كاباليرو المدير الإبداعي والمصمم للحفل، بصفته مصمم الرقصات، حيث رفع شعار ضرورة التركيز على الشعور بالدفء الإنساني، لتكون لحظات الاحتفالات الرئيسية، هي الاجتماع معاً والترحيب الحار في ألمانيا والمدن المضيفة لها.