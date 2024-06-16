حرمان 1400 شخص من «اليورو»!



فرانكفورت (رويترز)

اكتشفت سلطات الحدود في ألمانيا، التي تستضيف حاليا بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، 1400 حالة دخول غير مصرح به، وأصدرت 173 مذكرة توقيف في الأسبوع السابق لانطلاق منافسات البطولة.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية إن الضوابط الحدودية الموسعة التي تم تطبيقها مؤقتاً على هامش البطولة منعت 900 شخص من دخول البلاد بين السابع و13 من يونيو الجاري.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر للصحيفة «هذا يظهر فاعلية إجراءاتنا، وقبل كل شيء، نسعى لتحديد هوية مرتكبي جرائم العنف وتوقيفهم مبكراً».

ولم تذكر الصحيفة العدد المعتاد تسجيله أسبوعياً لحالات الدخول غير المصرح به في ألمانيا.

وذكر التقرير أنه يتم نشر نحو 22 ألف ضابط شرطة اتحادي يومياً لتأمين البطولة. وقالت فيزر «هذه أكبر عملية في تاريخ الشرطة الاتحادية».

وتشمل الضوابط الموسعة حدود ألمانيا مع الدنمارك وفرنسا ودول البنلوكس، ويخضع المسافرون من منطقة شنجن، الذين يمكنهم في المعتاد التنقل بحرية داخل تلك المنطقة، للفحص في المطارات والموانئ.

ومن المقرر استمرار الضوابط المؤقتة في منطقة شنجن حتى 19 يوليو المقبل.