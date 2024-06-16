موراتا يُعادل رقم شيرر وجريزمان



برلين (د ب أ)

أعرب ألفارو موراتا قائد منتخب إسبانيا عن سعادته بالمساهمة في فوز بلاده على كرواتيا 3 -صفر في افتتاح مشواره في المجموعة الثانية لكأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا.

وافتتح موراتا التسجيل في الدقيقة 29، بعدما سجل أمام نفس الفريق في النسختين الماضيتين يورو 2016 ويورو 2020، كما رفع مهاجم أتلتيكو مدريد رصيده إلى 7 أهداف في مشاركاته ببطولات «اليورو»، ليكون ثالث هدافي البطولة، متساوياً مع الإنجليزي آلان شيرر، والفرنسي أنطوان جريزمان، ويسبقهما الأيقونة الفرنسي ميشيل بلاتيني «9 أهداف»، بينما يعتلي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصدارة بـ 14 هدفاً.

وقال موراتا «كان من المهم أن نبدأ بهذه الطريقة، لقد ضغطنا على فريق رائع بشكل جيد للغاية، ينبغي علينا أن نفرض أسلوب لعبنا منذ البداية، الآن نفكر في المباراة التالية».

وعن «الكدمة» التي تعرض لها في الشوط الثاني قال موراتا «كانت في الأسفل، الشيء الأفضل هو أنني خرجت وشارك زميل لي ظهر بشكل أفضل».