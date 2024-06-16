الأحد 16 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سباليتي مستاء من عدم الإتقان!

سباليتي مستاء من عدم الإتقان!
16 يونيو 2024 09:43

دورتموند (د ب أ)
أبدى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عدم رضاه عن مستوى فريقه في لقائه الأول ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، المقامة حالياً بألمانيا.
وقلب منتخب إيطاليا «حامل اللقب» تأخره بهدف مبكر أمام نظيره الألباني هو الأسرع في تاريخ أمم أوروبا، بعد مرور 23 ثانية فقط عن طريق نديم بايرامي، إلى انتصار 2-1، في مستهل مبارياته بالمجموعة الثانية لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة القارية، التي تضم أيضاً منتخبي إسبانيا وكرواتيا.
وأحرز أليساندرو باستوني هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة 11، فيما تكفل نيكولو باريلا بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب «الأزرق» في الدقيقة 16.
وقال سباليتي «لقد رأينا الكثير من الأشياء الجيدة، ولكن بشكل جزئي فقط، كان من الممكن أن تسوء الأمور في عدة مناسبات».
أضاف المدرب الإيطالي المخضرم في تصريحات صحفية عقب المباراة، التي أقيمت بملعب سيجنال ايدونا بارك في مدينة دورتموند «لقد افتقدنا الإتقان المطلوب بعض الشيء في الكثير من الأحيان».
من جانبه، صرح باريلا "منتخب ألبانيا لعب مباراة جيدة، لكننا نستحق الفوز، ومن حقنا أن نستمتع به».
وحصل منتخب إيطاليا على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا «المتصدر»، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الكبير 3- صفر على نظيره الكرواتي، بالجولة الأولى للمجموعة.
ويلتقي منتخب إيطاليا مع المنتخب الإسباني يوم الخميس القادم، في مواجهة من العيار الثقيل بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد لقاءً آخر بين كرواتيا وألبانيا.

أخبار ذات صلة
رافينيا إلى مبابي: يا خاسر!
مدرب إسبانيا يريد «أقدام ثابتة»!
كأس أمم أوروبا
يورو 2024
إيطاليا
لوتشيانو سباليتي
ألبانيا
إسبانيا
كرواتيا
آخر الأخبار
رافينيا إلى مبابي: يا خاسر!
الرياضة
رافينيا إلى مبابي: يا خاسر!
اليوم 12:15
الصراع يشتعل بين الريال وسان جيرمان على «جوهرة ليل»
الرياضة
الصراع يشتعل بين الريال وسان جيرمان على «جوهرة ليل»
اليوم 12:13
"جبل جيس" يتربع على قائمة وجهات السياحة الصيفية في الإمارات
علوم الدار
"جبل جيس" يتربع على قائمة وجهات السياحة الصيفية في الإمارات
اليوم 11:47
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك
الأخبار العالمية
بوتين يهنئ مسلمي روسيا بعيد الأضحى المبارك
اليوم 11:23
سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام
علوم الدار
سعود بن صقر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمصلى العيد الكبير في خزام
اليوم 11:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©