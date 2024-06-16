سباليتي مستاء من عدم الإتقان!

دورتموند (د ب أ)

أبدى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، عدم رضاه عن مستوى فريقه في لقائه الأول ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، المقامة حالياً بألمانيا.

وقلب منتخب إيطاليا «حامل اللقب» تأخره بهدف مبكر أمام نظيره الألباني هو الأسرع في تاريخ أمم أوروبا، بعد مرور 23 ثانية فقط عن طريق نديم بايرامي، إلى انتصار 2-1، في مستهل مبارياته بالمجموعة الثانية لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للمسابقة القارية، التي تضم أيضاً منتخبي إسبانيا وكرواتيا.

وأحرز أليساندرو باستوني هدف التعادل لإيطاليا في الدقيقة 11، فيما تكفل نيكولو باريلا بتسجيل الهدف الثاني للمنتخب «الأزرق» في الدقيقة 16.

وقال سباليتي «لقد رأينا الكثير من الأشياء الجيدة، ولكن بشكل جزئي فقط، كان من الممكن أن تسوء الأمور في عدة مناسبات».

أضاف المدرب الإيطالي المخضرم في تصريحات صحفية عقب المباراة، التي أقيمت بملعب سيجنال ايدونا بارك في مدينة دورتموند «لقد افتقدنا الإتقان المطلوب بعض الشيء في الكثير من الأحيان».

من جانبه، صرح باريلا "منتخب ألبانيا لعب مباراة جيدة، لكننا نستحق الفوز، ومن حقنا أن نستمتع به».

وحصل منتخب إيطاليا على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتواجد في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا «المتصدر»، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الكبير 3- صفر على نظيره الكرواتي، بالجولة الأولى للمجموعة.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع المنتخب الإسباني يوم الخميس القادم، في مواجهة من العيار الثقيل بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد لقاءً آخر بين كرواتيا وألبانيا.