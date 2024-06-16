والش تحذر الأولمبياد بـ «عالمي الفراشة»

إنديانابوليس (رويترز)

بدأت جريتشين والش مسيرتها في التصفيات الأولمبية الأميركية للسباحة بتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في سباق 100 متر فراشة للسيدات، لتبعث بذلك برسالة تحذير للمنافسات قبل أكثر قليلاً من شهر من موعد انطلاق الدورة الأولمبية الصيفية في باريس.

وتفوقت والش مباشرة من البداية، وبدت عليها آثار الدهشة عند وصول خط النهاية، عندما اكتشفت أنها سجلت 55.18 ثانية، بينما تلقت تشجيعاً كبيراً من آلاف المعجبين.

وجاء هذا الإنجاز في الدور قبل النهائي لتصفيات السباق، وبه تفوقت والش على الرقم العالمي السابق المسجل باسم السويدية سارة سيوستروم في 2016، وهو 55.48 ثانية في أولمبياد ريو دي جانيرو الصيفي.