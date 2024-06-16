يامال يتحدث عن «الحلم»



برلين (د ب أ)

وصف لامين يامال النجم الصاعد في صفوف منتخب إسبانيا ظهوره الأول في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا، بأنه حلم بعد فوز «الماتادور» على كرواتيا 3-صفر، في افتتاح مشواره في المجموعة الثانية.

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعمر بلغ 16 عاماً و338 يوماً، ليحطم الرقم القياسي للبولندي كاسبر كازلوفسكي الذي شارك مع بلاده أمام إسبانيا في سن الـ17 و246 يوماً في «يورو 2020»، وسجل يامال مشاركته الثامنة مع «الماتادور» الإسباني، بعد أن خاض 47 مباراة مع برشلونة في الموسم الماضي.

وقال يامال «نحن نثق في أنفسنا كثيراً، نريد أن نبذل أقصى ما في وسعنا، لأن النقاط الثلاث تفعل الكثير في دور المجموعات».

وأضاف «إنه حلم، أنا سعيد للغاية بالمشاركة في كأس أمم أوروبا».

وأشار «الفريق يتحلى بكثير من الثقة، الآن علينا أن نبذل كل ما في وسعنا أمام إيطاليا، لم يتغير شيء بعد مباراة واحدة، نخوض المواجهة بنفس الثقة، العمل الذي قمنا به في الأشهر الأخيرة انعكس على مستوانا في المباراة الأولى».